Последние длинные выходные в 2020 году ждут россиян в июне

Майские праздники были для россиян не последними длинными выходными в 2020 году. Жителей страны, больше месяца пребывающих на самоизоляции, ждут ещё одни законные длинные выходные.
Они будут связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Это будет пятница, а значит, отдыхать можно будет три дня.
Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что 12 мая москвичам будет лучше остаться дома. По её словам, родные стены помогут справиться с последствиями резкой смены погоды и перепадов температуры.
Добавьте наши новости в избранные источники