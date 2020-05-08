Последние длинные выходные в 2020 году ждут россиян в июне

https://static.news.ru/photo/704329da-927e-11ea-96fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Майские праздники были для россиян не последними длинными выходными в 2020 году. Жителей страны, больше месяца пребывающих на самоизоляции, ждут ещё одни законные длинные выходные.

Они будут связаны с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Это будет пятница, а значит, отдыхать можно будет три дня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что 12 мая москвичам будет лучше остаться дома. По её словам, родные стены помогут справиться с последствиями резкой смены погоды и перепадов температуры.