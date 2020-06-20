Порог идентификации при покупке ювелирных изделий могут увеличить вдвое

https://static.news.ru/photo/23790072-b310-11ea-864b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/http://imagebroker.com/Global Look Press

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который, в частности, увеличивает до 200 тысяч рублей с нынешних 100 тысяч порог обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты.

Об этом сообщает РИА Новости. Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект 23 июня. Минфин в мае предлагал повысить порог идентификации при покупке «ювелирки» с помощью карты до 600 тысяч рублей, мотивировав это тем, что действующая норма нивелирует преимущества дистанционной продажи этой категории товаров. Росфинмониторинг и Минфин в итоге договорились о компромиссном решении — повышении до 200 тысяч. Как пояснил глава думского комитета Анатолий Аксакаков, ведомства могут в дальнейшем увеличить этот показатель.

Порог идентификации при покупке ювелирных изделий за наличные в законопроекте остаётся прежним — 40 тысяч рублей. Кроме того, документ предусматривает обязательный контроль почтовых переводов средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврата неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме операции от 100 тысяч рублей.

Ранее, как передавал NEWS.ru, «Гильдия ювелиров России» предложила Минпромторгу разрешить Госфонду выкупать продукцию у производителей по договорной цене в качестве одного из способов поддержать пострадавшую от пандемии COVID-19 отрасль.



