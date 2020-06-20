Порог идентификации при покупке ювелирных изделий могут увеличить вдвое

Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о совершенствовании контроля операций с денежными средствами, который, в частности, увеличивает до 200 тысяч рублей с нынешних 100 тысяч порог обязательной идентификации покупателя при розничной покупке ювелирных изделий с использованием банковской карты.
Об этом
Порог идентификации при покупке ювелирных изделий за наличные в законопроекте остаётся прежним — 40 тысяч рублей. Кроме того, документ предусматривает обязательный контроль почтовых переводов средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврата неиспользованного остатка денежных средств, внесённых в качестве аванса за услуги связи, при сумме операции от 100 тысяч рублей.
Ранее, как передавал NEWS.ru, «Гильдия ювелиров России» предложила Минпромторгу разрешить Госфонду выкупать продукцию у производителей по договорной цене в качестве одного из способов поддержать пострадавшую от пандемии COVID-19 отрасль.
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