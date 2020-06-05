Ювелиры РФ просят кабмин разрешить Госфонду выкупать продукцию предприятий

https://static.news.ru/photo/7b57ae90-a732-11ea-9f66-fa163e074e61_660.jpg Фото: U Aung/XinHua/Global Look Press

«Гильдия ювелиров России» предлагает Минпромторгу РФ разрешить Госфонду выкупать продукцию у производителей по договорной цене в качестве одного из способов поддержать пострадавшую от пандемии COVID-19 отрасль.

Соответствующее обращение на имя главы министерства Дениса Мантурова подготовил руководитель ассоциации Эдуард Уткин, пишет ТАСС.

Такими мерами [поддержки] мы считаем: предоставление производителям возможности долгосрочного кредитования драгоценными металлами из государственного фонда; предоставление возможности выкупа государственным фондом ювелирной продукции у производителей, — говорится в документе.

Также Минпромторгу предложено убрать серебряные ювелирные изделия из списка товаров, оборот которых контролируется государством, временно ограничить количество проверок, предоставить полугодовую отсрочку по выплатам долгов, а также снизить максимальную ставку по кредитам до уровня 9%.

Кроме того, гильдия просит наложить временный запрет на блокировку налоговиками счетов из-за задолженности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России расходы населения на ювелирные изделия сократились почти на 95%, на одежду и авиабилеты — почти на 100%.