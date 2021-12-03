Пользователи «Одноклассников» стали лучше планировать покупку подарков

Пользователи социальной сети «Одноклассники» спланировали бюджет на новогодние подарки в 2021-м лучше, чем в прошлом году. Лишь 8% респондентов не определились с суммой. В 2020-м таковых было 20%, сообщает пресс-служба соцсети. Сейчас 46% пользователей готовы потратить на подарки свыше трёх тысяч рублей, 25% — до пяти тысяч рублей, а с суммой более девяти тысяч готов расстаться лишь каждый 20-й.

Около половины (45%) пользователей намерены покупать подарки к Новому году в обычных магазинах, 34% — в супермаркетах, 26% — через онлайн-сервисы. Главный фактор при выборе товара — его польза (58%), затем идёт стоимость (43%), оригинальность (38%) и внешний вид (23%).

пресс-служба Одноклассников

Опрошенные хотят получить в подарок практически то же, что и раньше: деньги (30%), электронику (18%), косметику (16%) и возможность путешествовать (15%). При этом 65% пользователей предпочитают получать неожиданные подарки, а 25% составляют списки желаемого.

38% респондентов заявили, что передаривать подарки — нормально.

В опросе, проведённом совместно с исследовательским центром ResearchMe, приняли участие 1054 человека из разных городов России.

Ранее сообщалось, что 19% опрошенных мужчин хотели бы получить на Новый год от жены или девушки заботу и внимание. При этом холостые (25%) хотели бы такой подарок больше, чем женатые (16%). Порадовать возлюбленных таким образом планируют всего 6% женщин. Девушки, в свою очередь, в основном (10%) мечтают о драгоценностях на праздник.