Россияне рассказали, что хотят получить на Новый год от своих возлюбленных

19% опрошенных мужчин хотели бы получить на Новый год от жены или девушки заботу и внимание, при этом холостые (25%) хотели бы такой подарок больше, чем женатые (16%). Порадовать возлюбленных таким образом планируют всего 6% женщин, а девушки, в свою очередь, в основном (10%) мечтают о драгоценностях на праздник, сообщают «Вести Подмосковья».

Наиболее популярное новогоднее желание мужчин — это внимание и любовь жены или девушки в праздничный вечер. Об этом мечтают 19% опрошенных, при этом холостые намного чаще, чем женатые (25% против 16%). Порадовать мужчину подобным образом намерены 6% женщин (среди которых больше незамужних). На втором месте оказались гаджеты. Получить от любимой новый смартфон либо планшет хотели бы 8% мужчин, планируют сделать такой подарок 12% женщин, — сообщает издание.

4% мужчин хотели бы получить ювелирные украшения на Новый год, и 7% женщин планируют подарить своим мужчинам именно такой подарок. В свою очередь каждая десятая опрошенная девушка хотела бы получить украшения в качестве подарка, но всего 9% мужчин планируют дарить драгоценности. При этом 6% девушек хотели бы внимания своих возлюбленных на Новый год, и 7% мужчин как раз планируют порадовать своих девушек заботой на праздник.

Ранее россияне рассказали, как планируют встречать Новый год. 70% опрошенных заявили, что хотят встретить зимний праздник дома.