Политолог считает, что победа Байдена не будет для России катастрофой

https://static.news.ru/photo/39ee6438-1ac0-11eb-ae54-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Санкционная политика США не зависит от Байдена. Об этом заявил политолог, доцент МГИМО Николай Топорнин.

По мнению российского учёного опасения, что при возможной победы Джо Байдена на президентских выборах в США в отношении России будут вводится новые санкции, имеют под собой основания. Но ограничения вводились и при Дональде Трампе который всё время обещал «поладить с Москвой».

Можно ожидать, что в каких-то вопросах Байден будет энергичней и инициативней Трампа, но санкционное давление на Россию и без него велико, — цитирует Топорнина «Экономика сегодня».

Он добавил, что в Конгрессе уже лежат законопроекты DASKA и DETER, предусматривающие введение санкций против российских банков и российского суверенного долга. Но инвесторы из США и так не спешат вкладывать деньги в Россию.

Топорнин считает, что отношения РФ и США останутся на низком уровне при любом исходе американских выборов, как и сохранится режим санкций. Что касается Байдена, то ему в ноябре стукнет 78 лет, поэтому он будет зависеть от команды.

Как писал NEWS.ru, после избрания в США президентом демократа Джо Байдена санкции против России усилятся. Долларовые счета также могут попасть под ограничения, считают аналитики.