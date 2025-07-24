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24 июля 2025 в 20:24

Полила раз в месяц — а он еще краше стал! Самый выносливый многолетник!

Фото: J. Fieber/blickwinkel/Global Look Press

Барвинок — фиолетовое чудо для вашего сада. Этот удивительный многолетник — настоящая находка для тех, кто мечтает о красивом саде без лишних хлопот. Барвинок быстро укореняется и разрастается, образуя плотный ковер из блестящих листьев, который сохраняет декоративность круглый год. Но главное его украшение — крупные цветы холодных фиолетовых и красных оттенков, которые появляются в мае-июне.

Особенность барвинка — его невероятная жизнестойкость. Он прекрасно растет как на солнце, так и в тени, выносит бедные почвы и засуху. После основного цветения отдельные цветки могут появляться на кустах все лето, добавляя саду очарования. Растение совершенно не требует ухода — достаточно посадить его один раз, и оно будет разрастаться годами.

Барвинок особенно хорош для создания цветущих лужаек под деревьями, оформления склонов и альпийских горок. Его можно использовать как почвопокровное растение вместо газона — он не нуждается в стрижке и поливе. Прекрасно сочетается с хостами, папоротниками и другими теневыносливыми растениями.

Это идеальный выбор для занятых садоводов и дачников выходного дня. Посадите барвинок — и ваш сад всегда будет выглядеть ухоженным, даже когда у вас нет времени за ним ухаживать. Он десятилетиями будет радовать вас своей красотой, требуя взамен лишь немного места и вашего восхищения!

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!

цветы
многолетники
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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