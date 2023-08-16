Полиция Петербурга начала искать уклоняющихся от службы мигрантов

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Полиция Санкт-Петербурга доставила в военкомат более 100 мигрантов, получивших паспорта РФ, сообщает РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Их поставят на воинский учет. Проверку того, как мигранты после получения гражданства исполняют обязанности воинской службы, в полиции назвали «новой опцией» профилактических рейдов.

С точки зрения основной цели рейда данная категория граждан оперативного интереса не представляет. Впрочем, пользуясь случаем, полицейские не упускают возможности дополнительного просвещения россиян: гражданство дает не только права, но и обязанности. В том числе конституционную обязанность воинской службы, — отметили в ГУ МВД.

Во время миграционного рейда на Софийской овощебазе выявили около 400 иностранных граждан, 55 из которых нарушают миграционное законодательство. Один показал фальшивые документы, против него возбудили уголовное дело по ст. 327 УК РФ «Подделка или оборот поддельных документов».

Ранее глава узбекской диаспоры Москвы юрист Бахром Исмаилов заявил, что половина трудовых мигрантов из Узбекистана намерены покинуть Россию на фоне падения курса рубля и, как следствие, снижения дохода. По его словам, 25% опрошенных мигрантов не собираются покидать Россию, еще 25% затрудняются с выбором. По мнению Исмаилова, всего покинуть Россию могут около трети всех иностранных рабочих.