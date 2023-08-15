Каждый третий трудовой мигрант хочет уехать из России Исмаилов: около трети трудовых мигрантов могут уехать из РФ из-за курса рубля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Половина трудовых мигрантов из Узбекистана думают покинуть Россию на фоне падения курса рубля и, как следствие, снижения дохода, заявил глава узбекской диаспоры Москвы, юрист Бахром Исмаилов со ссылкой на исследование. По его словам, которые цитируют «Ведомости», 25% опрошенных мигрантов не собираются покидать Россию, еще 25% затрудняются с выбором. По мнению Исмаилова, всего покинуть Россию в ближайшее время могут около трети всех иностранных рабочих.

В опросе, проведенном Исмаиловым среди мигрантов из Узбекистана, приняли участие 22,8 тысяч человек. По его прогнозам, отток рабочих вероятен в наименее оплачиваемых сферах, таких как ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерские услуги и сельское хозяйство.

По данным «Ведомостей», средняя зарплата трудового мигранта в России в 2021 году составляла 47,1 тысячи рублей. Лучше всего оплачивался труд строителей и ремонтников (около 54 тысяч рублей), хуже — работникам сельхозпредприятий (около 37 тысяч рублей).

По словам председателя Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатова, кроме курса рубля трудовых мигрантов мотивирует покинуть покинуть Россию огромная комиссия за перевод средств на родину. Также он упомянул о полицейских рейдах против иностранных рабочих.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что сегодня в России 70% мигрантов неподконтрольны государству, поэтому их приток в страну нужно уменьшить, а контроль за ними — ужесточить. Он также призвал расширить список правонарушений, за которые мигрант подлежит выдворению, вплоть до мелкого хулиганства.