Полиция отсудила около 300 тыс. рублей у экс-главы штаба Навального

Дзержинский районный суд Ярославля оштрафовал бывшую главу штаба Навального («Штабы Навального» внесены Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов, признаны экстремистскими и запрещены) Елену Лекиашвили. Об этом рассказала пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова, передаёт Интерфакс.

Елена Лекиашвили должна будет выплатить УМВД по Ярославской области 296 175 рублей. Это компенсация денежных затрат на охрану общественного порядка 23 января 2021 года в Ярославле. Тогда в нескольких городах России были проведены несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального.

Козлова сообщила , что пока решение суда не вступило в законную силу.

Также, по данным "Медиазоны", изначально силовики запросили более 510 тысяч рублей, но уменьшили сумму, чтобы не разглашать данные о некоторых сотрудниках, так как это государственная тайна.

Ранее правозащитная организация «Команда 29» опубликовала на своём сайте материалы дела и решение суда, по которому признаны штабы Навального были признаны экстремистскими и запрещены. «Команда 29» отмечает, что в материалах упомянуты другие проекты Алексея Навального, которые не были запрещены решением суда.