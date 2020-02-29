https://static.news.ru/photo/1c79b38e-5b04-11ea-89e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ингушетии задержан местный житель, причастный к сливу в Интернет оперативного видео, из-за которого погибла женщина. Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

В ролике, попавшем в Сеть, была запечатлена попытка силовиков задержать жителя Назрани Ису Альтемирова. По версии следствия, мужчина и его брат Хасан соблазняли замужних женщин, после чего шантажировали их и вымогали деньги. Хасан был задержан в 2019 году, Исе тогда удалось сбежать.

Однако сдаваться живым на этот раз он был не намерен. Поэтому попытался бросить в стражей правопорядка бомбу, а когда та не сработала, выпрыгнул в окно с пятого этажа и разбился.

В момент задержания в квартире находилась Елизавета Евлоева, которая попала на кадры оперативного видео. После того как оно было распространено в соцсетях, женщину узнал её брат Магомедбашир Могушков, который впоследствии убил её за то, что она опозорила семью.

Кем в этой истории являлся фигурант нового дела — полицейским, проводившим задержание, либо техническим специалистом, в чьи руки попала запись оперативных действий, — Следственный комитет не уточняет . Известно лишь, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).

Как писал NEWS.ru, мужчина, убивший сестру, впоследствии признался в преступлении и написал явку с повинной.