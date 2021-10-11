Полицейский вымогал деньги у жителя Липецка за прекращение избиений

Силовики Липецкой области возбудили дело против местного полицейского. По версии следствия, он избивал мужчину, а затем начал вымогать у него деньги, чтобы прекратить наносить травмы. Об этом говорится на сайте регионального СУ СК.

По данным ведомства, 7 октября силовик проводил проверку по сообщению о мошенничестве. Он приехал в садоводческое товарищество, где избил мужчину руками и ногами по голове, а затем доставил в отдел полиции. В здании он продолжил избивать потерпевшего в служебном кабинете. Прекратить эти действия он был готов за 20 тысяч рублей.

В СК считают, что полицейский «совершил действия, явно выходящие за пределы должностных полномочий». На него завели дело о превышении полномочий, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Красноярске полицейский прибыл на вызов местных жителей и справил нужду в подъезде жилого дома. Местные жители вызвали полицию из-за якобы поселившегося в подъезде бомжа. Сотрудники правоохранительных органов устранили проблему, однако один из них, по всей видимости, не дотерпел до участка и решил оправиться под камерой видеонаблюдения. При этом полицейский успел во время процесса ответить на телефонный звонок.