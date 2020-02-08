https://static.news.ru/photo/070a3362-4bea-11ea-9a32-fa163e074e61_660.jpg Галина Волчек Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Расставание народной артистки СССР, художественного руководителя «Современника» Галины Волчек с актёром Евгением Евстигнеевым стало шоком для близких и коллектива театра, рассказала подруга актрисы Людмила Иванова.

По её словам, Волчек узнала о многолетней измене супруга во время съёмок фильма «Строится мост».

Что случилось: оказывается, Галя узнала о романе Евстигнеева с нашей актрисой, Лилией Журкиной, и выставила чемодан Жени за дверь. Для всех актёров это был шок! Люди плакали, — поделилась Иванова.

При этом она отметила высокий профессионализм Волчек и Евстигнеева, которые ещё две недели должны были играть любовные сцены.

Иванова рассказала, что подруги переживали за актрису и решили не оставлять её в одиночестве, несмотря на то, что она всегда отличалась сильным характером.

Галя металась по своей каюте, как тигрица! Мы за неё боялись, — вспоминает подруга.

Она добавила, что близкие по очереди ночевали с Волчек, передают «7 дней».

Ранее NEWS.ru писал, что помимо цветов, венков и свечей поклонники, навещающие могилу художественного руководителя театра «Современник», похороненной на Новодевичьем кладбище Москвы, приносят с собой папиросы.

Артистка умерла 26 декабря в московской больнице на 87-м году жизни. 24 декабря Волчек госпитализировали из-за воспаления лёгких. Врачам удалось стабилизировать состояние, однако позже ей снова стало хуже.