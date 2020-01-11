https://static.news.ru/photo/b5a630fa-3502-11ea-a753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Помимо цветов, венков и свечей поклонники, навещающие могилу художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, похороненной на Новодевичьем кладбище Москвы, приносят с собой папиросы.

Дело в том, что при жизни Галина Беровна шутила: «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда». Поклонники вспомнили слова Волчек, и теперь на её могиле стоит пепельница и лежат сигареты, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал NEWS.ru ранее, отец рэпера Децла Александр Толмацкий считает, что причиной пожара на могиле его сына могли стать свечки, которые туда ежедневно приносят его поклонники.