Помимо цветов, венков и свечей поклонники, навещающие могилу художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек, похороненной на Новодевичьем кладбище Москвы, приносят с собой папиросы.
Дело в том, что при жизни Галина Беровна шутила: «Когда умру, воткните мне в рот папироску. Это будет моя правда». Поклонники вспомнили слова Волчек, и теперь на её могиле стоит пепельница и лежат сигареты,
Как сообщал NEWS.ru ранее, отец рэпера Децла Александр Толмацкий считает, что причиной пожара на могиле его сына могли стать свечки, которые туда ежедневно приносят его поклонники.
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