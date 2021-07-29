Полицейского под Самарой заподозрили в убийстве девочки

Следственный комитет России по Самарской области возбудил уголовное дело на сотрудника полиции, подозреваемого в убийстве 15-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По версии следствия, 29 июля 2021 года в примерно в 22 часа 30 минут на участке местности в районе одного из жилых домовладений, расположенных в посёлке Петра Дубрава Волжского района Самарской области, обнаружено тело девушки 2006 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений, — заявили в пресс-службе.

В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Следственные действия продолжаются, сотрудники выясняют обстоятельства произошедшего.

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Ранее бывший следователь прокуратуры Иркутской области Алексей Тороп написал письмо из СИЗО, чтобы доказать свою невиновность в деле об изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы в Балаганске.