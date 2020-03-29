В Самарской области военные Рощинского гарнизона провели трёхдневные учения на случай угрозы распространения вирусных инфекций.
Как
Как писал NEWS.ru, на фоне распространения коронавируса о мобилизации военнослужащих и даже проведении операций заявили в ряде государств Европы. В частности, одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия. Изначально военных в рамках спецоперации «Безопасные улицы» привлекали для контроля за местами скопления людей, однако по мере ухудшения ситуации список их обязанностей расширился. Теперь они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности в ряде итальянских регионов попросту не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь.
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