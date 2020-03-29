https://static.news.ru/photo/3f4f5a82-71cd-11ea-acf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Самарской области военные Рощинского гарнизона провели трёхдневные учения на случай угрозы распространения вирусных инфекций.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО), в учениях были задействованы более 800 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ), инженерных войск, подразделений материально-технического обеспечения и военной полиции.

Как писал NEWS.ru, на фоне распространения коронавируса о мобилизации военнослужащих и даже проведении операций заявили в ряде государств Европы. В частности, одной из первых к помощи силовиков прибегла Италия. Изначально военных в рамках спецоперации «Безопасные улицы» привлекали для контроля за местами скопления людей, однако по мере ухудшения ситуации список их обязанностей расширился. Теперь они приходят на помощь похоронным службам, у которых из-за высокой смертности в ряде итальянских регионов попросту не хватает ресурсов, чтобы достойно отправить умерших в последний путь.