Почему коты атакуют новогоднюю елку, чем это опасно, как защитить питомца

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В преддверии Нового года многие хозяева питомцев задаются вопросом: как поставить елку так, чтобы ее не разнес любимый кот или пес? Зоопсихолог, ветеринарный врач Ангелина Сиротина рассказала NEWS.ru, почему главный символ Нового года так привлекает животных, как обезопасить их от травм и какие еще «праздничные напасти» могут произойти с кошками и собаками.

Почему кошки пытаются повалить елку

Ангелина Сиротина рассказала, что кошек в новогодних елках в первую очередь привлекают украшения. Огоньки, блестки, игрушки — все это вызывает интерес у питомцев, привлекает их внимание.

«Все это кошкам, конечно же, любопытно. Все это они стремятся потрогать лапкой, попробовать на вкус. Если в доме есть светящиеся кошачьи игрушки, то питомец может просто ассоциировать елку с ними. А уж если шарик с ветки упадет и покатится, как тут не поиграть? Кошка обязательно вернется за второй порцией такого развлечения», — говорит Ангелина Сиротина.

Зоопсихолог добавила, что елка для кошек привлекательна еще и тем, что это дерево. У животных просыпается инстинкт запрыгнуть на него, полазить. Но грызть хвою кошки точно не будут, подчеркнула Сиротина, «ведь они не идиоты и не спутают иголки с травкой, которую любят жевать летом».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Наиболее бурно на новогоднюю елку реагируют молодые кошки, особенно до года, говорит зоопсихолог, ведь они ее видят впервые. Но интерес могут проявлять и животные постарше, потому что «впечатления от увиденного в прошлом за год подзабылись», уточнила она.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с NEWS.ru добавил, что внимание кошек привлекают еще и мигающие огоньки.

«Это не повод отказываться от гирлянд, но лучше купить на батарейках, чтобы кошка не получила удар током, если перегрызет провод», — посоветовал эксперт.

«Хотя на самом деле кошка не обязательно должна среагировать на новогоднюю елку. Есть и такие животные, которым она совершенно безразлична. Хотя таких, конечно, намного меньше», — отметила Ангелина Сиротина.

Чем опасны игры с елкой для кошек

По словам ветеринара, главная опасность, которая подстерегает кошек у елки, — это мишура и «дождик». Животные, как правило, пробуют их грызть. А это может быть чревато серьезными последствиями.

«Они могут порезать себе язык. „Дождик“ длинный, и когда кошка начинает его пробовать, из-за строения языка, его шершавости, вместо того, чтобы выплюнуть „дождик“, она его заглатывает. И он начинает наматываться на язык. Может запутаться и в кишечнике, встать комом», — объясняет Ангелина Сиротина.

Кроме того, по словам специалиста, мишура и «дождик» сделаны из химических веществ, покрашены. Из-за этого кошка может отравиться.

Как помочь кошке, которая съела «дождик»

Ангелина Сиротина посоветовала хозяевам питомцев, заметившим, что кот ест мишуру или «дождик», сразу же отобрать украшения. Если момент упущен, то нужно правильно оценить ситуацию.

«Нужно понимать, что у таких украшений довольно острые края, они могут оставить порезы на языке или внутренних органах кошки. Поэтому если у питомца из пасти уже торчит только кончик „дождика“, можно попробовать аккуратно за него потянуть. Если он легко поддается, то его можно потихонечку достать. Не надо стоять и дожидаться, пока животное доест украшение полностью», — говорит зоопсихолог.

Если вытащить не получается, кошку нужно срочно везти в ветеринарную клинику. Скорее всего, врачи будут проводить операцию. А если хозяева вовремя не заметили, что кошка съела «дождик», возможен и летальный исход, предупредила Ангелина Сиротина.

Как оградить елку от кошек

Самый простой способ оградить кота от елки — не пускать его в комнату, где она стоит, говорит ветеринар. Если жилплощадь не позволяет этого сделать, есть несколько других эффективных рекомендаций. Первая — от елки должно пахнуть хвоей, цитрусами или чем-то, что кошка не любит.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

«Как правило, животные запахом хвои не интересуются. Запах цитрусовых их тоже отталкивает. Поэтому если у вас искусственная елка, то ее стоит обрызгать хвойным дезодорантом. Они сейчас очень модные, продаются в любом магазине. Или можно обойтись освежителем воздуха», — говорит Ангелина Сиротина.

Еще она советует положить около елки побольше свежих цитрусов или их цедру. Это тоже отпугнет кота.

Вторая рекомендация — елку обязательно нужно хорошо закрепить, под ней должна быть устойчивая подставка. А еще елку можно привязать к стулу, стене или чему-то устойчивому.

Еще один способ, который можно использовать, — отгонять питомца от елки пульверизатором или шумными приборами. Кошка испугается их, убежит и несколько раз подумает, прежде чем снова подойти к елке.

«Этот метод применяют при любой ситуации, когда коты шкодничают. Если кошка уже приучена к чему-то подобному, пользуйтесь. Если нет, можно новый рефлекс выработать. Но я думаю, это испортит весь праздник, если вы будете заниматься дрессировкой», — считает Ангелина Сиротина.

Зоопсихолог уточнила, что если в квартире живут несколько котов или питомец очень настырный, то придется идти на компромисс. Сиротина в таком случае советует наряжать елку только небьющимися игрушками и не вешать на нее «дождик» и мишуру. К тому же можно постелить под елку коврик или плед, чтобы упавшая игрушка не покатилась по полу и не привлекла лишнего внимания.

Кто кроме кошек может быть опасен для елки

Ангелина Сиротина отметила, что опаснее кошки для новогодней елки может быть собака, особенно маленький щенок. Дело в том, что они более активные и неуклюжие.

«Для них повалить елку вообще ничего не стоит. Повалить, протащить через всю квартиру. Тут масштаб разрушений еще больше», — отметила зоопсихолог.

В этом случае она порекомендовала выбирать елку поменьше и выставлять ее повыше: хотя бы на стул или на стол, чтобы собака точно не достала.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Какие еще новогодние «бедствия» могут поджидать животных

Еще одна опасность для животных в новогоднюю ночь, как утверждает Ангелина Сиротина, — это стол. И кошки, и собаки легко могут забраться на него и съесть все, что «плохо лежит».

«Каждый год 1 января все клиники переполнены объевшимися животными, у которых отравление, несварение. Поэтому будьте внимательны, не оставляйте стол без присмотра», — говорит ветеринар.

Она подчеркнула, что в доме, где живут питомцы, всю еду с новогоднего стола нужно обязательно убрать в холодильник перед тем, как идти спать.

«Нельзя допускать мыслей типа „завтра уберу“. Потому что дальше праздновать будут ваши домашние животные», — предупредила зоопсихолог.

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