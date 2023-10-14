Ветеринар назвала подходящие собакам «человеческие» продукты Ветеринар назвала бананы и арбузы приемлемым лакомством для собак

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Морковь, брокколи, арбузы, бананы и даже несоленый попкорн могут быть приемлемы для собак, рассказала РИА Новости ветеринарный врач сервиса «Лапка» Анна Воропаева. В то же время она подчеркнула, что вводить эти продукты в постоянный рацион животного не следует — они подойдут только в качестве лакомства.

Иногда в качестве лакомства четвероногим любимцам можно давать безопасные продукты: овощи — морковку, брокколи, огурец, цветную капусту, зеленую фасоль, и фрукты — яблоко, банан, арбуз и дыню. Кроме того, с собаками можно поделиться небольшим количеством арахисового масла (в его составе не должно быть ксилита), попкорном без масла, соли и других добавок, а также маленьким кусочком сыра, — рассказала Воропаева.

В то же время она предупредила, что ни в коем случае нельзя давать питомцу шашлык, колбасы и сосиски, в которых много специй, соли и жира. Виноград и изюм спровоцируют рвоту и диарею, скумбрия и подобные виды рыбы — расстройство желудка и аллергию.

Если у собаки появились симптомы отравления, ветеринар порекомендовала дать ему смекту или активированный уголь, а также обратиться к специалистам.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев посоветовал приобретать для собак умные игрушки. По его словам, это позволит адаптировать питомца к осенне-зимнему периоду, особенно, если он все лето провел на даче.