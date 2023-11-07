Зоопсихолог объяснил, зачем коты ложатся на клавиатуру компьютера Зоопсихолог Волков объяснил, что коты лежат на клавиатуре, когда хотят внимания

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Если кот настойчиво пытается лечь на клавиатуру компьютера, когда его хозяин работает, это говорит о том, что питомцу не хватает внимания, сообщил NEWS.ru зоопсихолог Мирослав Волков. По его словам, животному важно социальное взаимодействие с человеком: для котов это очень ценный ресурс.

Если компьютером никто не пользуется, коты вряд ли ложатся на клавиатуру. Они делают это только тогда, когда мы работаем. Мы начинаем их скидывать, то есть проявляем к ним внимание. Кошка просто заметила, что если она сделает так, то получит от нас какую-то реакцию, — объясняет зоопсихолог.

Мирослав Волков добавил, что даже если хозяин постоянно скидывает кота со своего рабочего места, тот все равно будет возвращаться, потому что для животного это своеобразный аттракцион.

Даже если мы постоянно скидываем кошку, для нее это кайфово. Она залезает, ее скидывают. Она залезает, ее скидывают. Отличный аттракцион! — заключил Мирослав Волков.

Ранее Мирослав Волков заявлял, что практически любого кота возможно научить кататься на скейтборде или даже заниматься серфингом. Особенно этому поддаются питомцы, которые любят ездить на роботах-пылесосах. Чтобы научить животное кататься на скейте, зоопсихолог порекомендовал приучать его к доске постепенно, например, с помощью вкусных угощений.