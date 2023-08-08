Зоопсихолог рассказал, как научить кота кататься на скейтборде Зоопсихолог Волков: научить кота кататься на скейтборде можно постепенно, награждая едой

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Практически любого кота возможно научить кататься на скейтборде или даже заниматься серфингом, рассказал зоопсихолог Мирослав Волков в беседе с NEWS.ru. Для этого нужно приучать животное к доске постепенно, с помощью еды, объяснил он.

Лучше всего дрессировке поддаются коты, которые проявляют интерес к определенным механикам: например, кошка любит кататься на роботе-пылесосе. Это значит, что ей интересно находиться на каком-то движущемся предмете. И ее постепенно можно переучить кататься на доске с колесами, — говорит Мирослав Волков.

Если кот не интересуется подобными вещами, это не значит, что его нельзя научить, уверяет зоопсихолог. Просто процесс в таком случае займет больше времени. По словам Мирослава Волкова, нужно закреплять стремление кота кататься на роботе-пылесосе, давать ему за это «вкусняшки». Потом можно принести скейтборд, кот заинтересуется, начнет его нюхать.

Питомец забрался на доску, мы дали ему вкусняшку. Подтолкнули скейт, кот не испугался и не убежал, снова дали вкусняшку. И так постепенно приучаем. Таким же способом котов обучают, например, ездить в велосипедных корзинах с хозяевами, — рассказывает эксперт.

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