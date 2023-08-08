Ветеринар развеяла миф о способности кошек лечить болезни Ветеринар Гольнева назвала веру в способности кошек лечить болезни эффектом плацебо

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Убеждение, что кошки при урчании способны лечить болезни и нормализовать работу больного органа у человека, является мифом, рассказала ветеринарный врач Татьяна Гольнева. В беседе с РИАМО она подчеркнула, что вера в такие способности питомцев является эффектом плацебо: многие действительно начинают чувствовать себя лучше. Специалист пояснила, что это может быть связано с успокоительным действием от звуков, которые издают кошки, и с ощущением любви и заботы.

Никто не отменял вот это самовнушение, и это тоже невероятно важный фактор любой болезни. Если больной не хочет выздороветь, то он не выздоровеет, и наоборот. Поэтому, когда владелец сам в это верит, это прекрасно, — пояснила ветеринар.

По словам Гольневой, существует несколько объяснений, почему кошки могут ложиться на больное место. Одна из самых распространенных теорий — разница температур: больное место более горячее, чем остальное тело, что привлекает питомцев.

Ветеринар ранее рассказала, что кошкам нравится влажный корм из-за сильного запаха. Она пояснила, что несмотря на любовь питомцев к влажному корму, давать только его не следует, поскольку существует риск, что животное начнет переедать.