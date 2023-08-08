Ветеринар объяснила, почему влажный корм вызывает восторг у кошек Ветеринар Гольнева: кошки воспринимают влажный корм как лакомство

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Кошки воспринимают влажный корм как лакомство, а только что распакованный пакетик благодаря сильному запаху всегда вызывает у них восторг, рассказала РИАМО ветеринарный врач Татьяна Гольнева. Она пояснила, что несмотря на любовь питомцев к влажному корму, давать только один его не следует, поскольку существует риск, что животное начнет переедать.

Кошки воспринимают влажный корм как лакомство. Он им больше нравится, потому что он сильнее пахнет. Для кошек в еде важнее запах, поэтому только что распакованный пакетик для них — всегда восторг. Кошки, конечно, будут готовы есть такое достаточно часто и в этом опасность — они склонны переедать, как мы, например, можем переесть шашлыков, — сказала Гольнева.

По словам ветеринара, влажный корм можно давать в качестве лакомства утром и вечером, в другое время лучше кормить сухим. Помимо питания он неплохо чистит зубы кошек от налета. При этом насыпать его в миску нужно до краев, иначе кот будет кружить вокруг нее и просить наполнить.

Для кота неполная миска воспринимается как отсутствие еды. Полная миска нужна ему для его психологического комфорта, — подчеркнула специалист.

Руководитель группы ветеринарных врачей Иван Пушилин ранее посоветовал: чтобы защитить кошек в жару, смачивать морду, подушечки лап и живот питомца прохладным мокрым полотенцем. Специалист уточнил, что при перегреве животное нельзя обливать холодной водой. Рекомендуется напоить домашнего любимца, а если состояние кошки не улучшается несколько дней, важно обратиться к ветеринару.