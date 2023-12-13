Ветеринар объяснил повышенный интерес кошек к новогодним елкам Ветеринар Шеляков: мигающие гирлянды на елке привлекают внимание кошек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигающие гирлянды и блестящие украшения привлекают внимание кошек, поэтому домашние любимцы пытаются поиграть с новогодней елкой и роняют ее, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Также эксперт предостерег хозяев от покупки электрических гирлянд, из-за которых животные могут получить удар током.

Во-первых, это новый предмет, появившийся в доме, тем более натуральная елка — это запахи природы, кошкам это интересно. Во-вторых, различные шарики блестящие, гирлянды, дождик. Мы же знаем, что кошки любят играть с мишурой, дождиком. Если у вас есть кошка, то вы знаете, что четвероногие любят такие развлечения. Плюс мигающие гирлянды привлекают внимание, — заявил Шеляков.

Также ветеринар объяснил, что не стоит отказываться от электрических украшений на елку. Однако он порекомендовал приобрести гирлянды на батарейках, чтобы кошка не получила удар током, если перегрызет провод.

Ранее Михаил Шеляков рассказал, что отбить у кошек желание прыгать на елку или повалить новогоднее дерево может мандариновый аромат или предметы, вызывающие у четвероногого страх. Он отметил, что в роли пугала может выступить пылесос. По его словам, специальные средства можно найти в зоомагазинах.