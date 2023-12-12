Ветеринар назвал два простых способа отбить у кошки желание повалить елку Ветеринар Шеляков: мандариновый аромат отобьет у кошек желание прыгать на елку

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Отбить у кошек желание прыгать на елку или повалить новогоднее дерево может мандариновый аромат или предметы, вызывающие у четвероногого страх, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он отметил, что в роли пугала может выступить пылесос.

Кошки очень не любят запах цитрусовых, тех же самых мандаринов: можно елку периодически обрызгивать или разложить кожуру. Второе — около елки поставить какой-то пугающий кошку предмет, например пылесос. Кошка начнет обходить стороной это место. Это наиболее приемлемые и простые советы, — заявил Шеляков.

Эксперт подчеркнул, что в зоомагазинах продаются специальные средства, основанные на феромонах.

Ранее эпидемиолог Вадим Покровский заявил, что кошачьи паразиты вряд ли могут вызвать шизофрению у человека, так как не представляют опасности для психики. Он усомнился в исследованиях австралийских ученых, которые пришли к выводу, что токсоплазмоз, передающийся от кошки к человеку, способен привести к данному психическому расстройству.

Специалист считает, что связь между токсоплазмозом и шизофренией необходимо исследовать более тщательно. По его словам, возможно, что люди, у которых диагностирована шизофрения, чаще всего заводят в качестве домашних животных кошек и котов.