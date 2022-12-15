Дизайнер посоветовала не украшать дом мишурой и «дождиком» к Новому году Дизайнер Цветкова посоветовала отказаться от мишуры и «дождика» для украшения дома к Новому году

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россиянам следует отказаться от мишуры и «дождика» в качестве украшений дома перед Новым годом, рассказала «Газете.Ru» дизайнер Полина Цветкова. Она пояснила, что в этом году в моде цветочные композиции, а также приглушенные цвета и различные оттенки, такие как охра и терракота. Также эксперт посоветовала использовать игрушки из керамики, дерева, бумаги или стекла. Специалист добавила, что лучше всего новогоднюю атмосферу создают гирлянды и свечи.

Используйте приглушенные цвета и сложные оттенки (охра, терракота, оттенки зеленого), откажитесь от ярких кричащих расцветок. Выбирайте игрушки из натуральных материалов — керамики, дерева, бумаги или стекла. Кроме того, откажитесь от других неэкологичных трат: покупки мишуры, дождика или искусственной елки, — сказала Цветкова.

Дизайнер порекомендовала не забывать декорировать окна с помощью гирлянд и украшений, а также делать декор самостоятельно из бумаги по инструкциям в интернете.

Экономист Мария Долгова ранее рассказала, что вся новогодняя продукция дорожает из-за роста цен на нефтехимию и металлы. Она уточнила, что рост цен на искусственные елки составил от 20% до 300% из-за нарушения логистических цепочек и роста транспортных тарифов. При этом елочные игрушки подорожали из-за того, что их производили с использованием импортных товаров. Экономист предположила, что цены на елочные украшения в этом году вырастут не менее чем на 5%. При этом она уточнила, что игрушки ручного изготовления или дорогого ценового сегмента могут подорожать на 20%.