Россиянам рассказали, как не отравиться алкоголем в Новый год Эндокринолог Тананакина посоветовала за праздничным столом не пить быстро и много

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Чтобы не отравиться алкоголем в Новый год, нельзя употреблять спиртные напитки на голодный желудок, а также пить быстро и много, посоветовала врач-эндокринолог Наталия Тананакина. В разговоре с РИАМО она отметила, что рискуют отравиться, как правило, люди с низким метаболизмом алкоголя. Для снижения таких рисков она предлагает употреблять за праздничным столом еду, богатую цинком и витаминами группы B.

Чтобы не отравиться, прежде всего нужно быть аккуратнее с алкоголем. Риск алкогольного отравления можно предупредить. Для этого вам нужно позаботиться о том, чтобы употребление алкоголя не происходило на пустой желудок. Считается, что еда, богатая цинком и витаминами группы B, снижает риск отравиться алкоголем, — рассказала Тананакина.

Эндокринолог рекомендовала пить алкоголь в чистом виде, не смешивая, а также в небольших количествах и медленно, и не более двух напитков в течение одного мероприятия. Врач напомнила, что метаболизм алкоголя происходит в основном в печени, кроме того, в расщеплении молекул этанола принимают участие мозг, желудок и поджелудочная железа. В результате при злоупотреблении алкоголем именно эти органы будут страдать в первую очередь.

Врач-нарколог Василий Шуров ранее рассказал: чтобы наутро не беспокоила головная боль и сильное похмелье после Нового года, рекомендуется пить не более одного бокала шампанского в час. По его словам, именно этого объема алкоголя будет достаточно, чтобы как следует веселиться, но при этом несильно захмелеть, не перепить и не совершить ничего постыдного. Эксперт посоветовал контролировать количество потребляемого алкоголя и пить постепенно, маленькими дозами.