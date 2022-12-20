Названа безопасная доза шампанского в Новый год Нарколог Шуров: при праздновании Нового года можно пить не более одного бокала шампанского в час

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Чтобы наутро не беспокоила головная боль и сильное похмелье после Нового года, рекомендуется пить не более одного бокала шампанского в час, рассказал РИАМО врач-нарколог Василий Шуров. По его словам, именно этого объема алкоголя будет достаточно, чтобы как следует веселиться, но при этом несильно захмелеть, не перепить и не совершить ничего постыдного. Эксперт посоветовал контролировать количество потребляемого алкоголя и пить постепенно, маленькими дозами.

Допустим, один бокал в час, если мы поставим такую дозировку, то ты красивый, ты веселишься, успеваешь потанцевать и покушать что-то. Если это бутылка в час, то ты стопроцентно будешь болеть наутро, а может быть, еще захмелеешь и совершишь что-то несовместимое с честью, — сказал Шуров.

Нарколог отметил, что люди с алкогольной зависимостью могут создать для остальных проблемы во время празднования Нового года, так как могут торопить гостей и постоянно им подливать алкоголь. Однако если потреблять алкоголь быстро, печень не успевает переработать его без накопления токсичных веществ, таких как ацетальдегид, который и приводит к головной боли после праздника.

Эксперт Роскачества Олеся Буняева ранее рассказала, что покупать шампанское следует только в магазинах, иначе есть риск приобрести контрафакт. Отличить настоящее игристое вино от поддельного поможет специальная федеральная марка, ее подлинность определяется приложением «Антиконтрафакт — Алко». Слишком низкая цена тоже является сигналом о возможном контрафакте. Сейчас оно стоит не менее 169 рублей за 0,75 литра.