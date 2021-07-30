По следам перчаток: Москва на фоне мировых пандемийных ограничений

Власти Москвы отменили обязательное ношение перчаток, в целом противоэпидемические меры в городе выглядят даже чрезмерно мягкими на фоне общероссийской статистики и недавних заявлений властей о напряжённой ситуации в столице. NEWS.ru решил сравнить методы борьбы с пандемией и послабления в Москве с аналогичными шагами в других странах, которые, как и Россия, находятся в лидерах по числу заболевших.

Лучше маски

По словам Сергея Собянина, в последние недели ситуация с распространением COVID-19 «существенно улучшилась». Он подчеркнул , что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня количество выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, а госпитализаций — в 1,6 раза. В этих условиях, как считает мэр, можно «продолжить постепенное смягчение действующих ограничений».

Комментируя NEWS.ru принятое решение, доктор медицинских наук Василий Власов подчеркнул, что обязательное ношение перчаток для борьбы с коронавирусом не предусматривалось нигде в мире. Он не исключил, что перчаточный режим продержался с марта 2020 года до наших дней из-за того, что «у каких-то близких к мэрии Москвы лиц была корыстная заинтересованность». Они, например, могли получать прибыль, заставляя людей приобретать «совершенно ненужные им перчатки».

Перчатки были одной из причин, почему люди с подозрением относятся к противоэпидемиологическим мерам, почему они не видят необходимости в прививках, почему не верят в опасность инфекции и так далее. Василий Власов доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В интервью NEWS.ru член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что «с самого начала был в большом сомнении насчёт перчаточного режима», потому что процедура снятия и надевания «сводит весь этот режим на нет».

Также эта процедура должна предусматривать утилизацию перчаток, но это же большие затраты. Лучше мыть руки, тем более, что у многих людей эта процедура как безусловный рефлекс. Так что я приветствую отмену перчаток, но категорически против отмены масок. Я наоборот за ужесточение контроля над соблюдением масочного режима, потому что сейчас именно маски являются главным методом защиты против варианта «дельта». Они не защищают на 100%, но очень сильно уменьшают дозу вируса, которую человек может получить. Сергей Нетёсов молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прогнозировал, что «к середине лета» у 60% россиян появится коллективный иммунитет и «август уже будет, что называется, с открытым забралом». Таким образом кремлёвский чиновник обещал, что в последний летний месяц обязательное ношение масок будет отменено. Однако, по данным СМИ, из-за низких темпов вакцинации, регионам ставили задачу привить хотя бы 30–35% граждан. Позднее Песков признал, что «что 60% привить [к осени] не удастся», а затем глава правительства Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса, потребовав довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Опыт пятёрки лидеров

А как дела с противоэпидемическими ограничениями обстоят в других странах, особенно тех, которые входят в мировые лидеры по числу заражений?

В США (1 место по числу заражений) стали возвращать ограничения из-за COVID-19, несмотря на успешную вакцинацию (по данным на 28 июля в стране привито 50,47% населения). Вернуться к таким мерам предложено штатам: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин.

Власти страны рекомендовали носить маски в помещении даже вакцинированным, хотя в мае масочный режим начали постепенно отменять. А в июне Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о снятии всех ограничений после вестей о том, что 70% взрослых жителей штата получили по крайней мере один компонент вакцины.

В Индии, столкнувшейся весной с гуманитарной катастрофой из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, вводили всеобщий карантин, предусматривающий режим полной изоляции, запрещающий гражданам покидать свои дома. Врачи рекомендовали жителям страны использовать маски постоянно, в том числе дома, если в семье зафиксирован случай заражения. Однако по данным индийского Минздрава, около половины жителей страны не носят маски, а из тех, кто делает это, только 14% надевают их правильно.

Ограничения постепенно стали отменять ещё в конце апреля, когда пик заболеваемости страна ещё не прошла. В июне, с падением новых случаев заражения до самого низкого уровня за более чем два месяца, в штатах Индии, включая столицу страны — Нью-Дели, разрешили открывать магазины и торговые центры. Работодателям разрешили вернуть 50% сотрудников на рабочие места. Также работу возобновило и метро. Однако эксперты предостерегают от скоропалительной отмены карантинных мер, поскольку в стране по состоянию на 28 июля вакцинировано только 7,59% населения.

В Бразилии (третье место по числу заражений) власти, в лице президента Жаира Болсонару, отказывались признавать важность противоэпидемических мер, хотя в столичном округе страны ещё в конце апреля 2020 года ввели обязательное ношение масок, за отказ от которых полагался штраф 2 тысячи реалов ($387). Несмотря на это, Болсонару отказывался носить защитные средства, называя коронавирус «лёгкой простудой» и критикуя меры по ограничению работы магазинов, компаний и предприятий. В итоге суд обязал главу государства носить средство защиты, а также разрешил региональным властям самостоятельно вводить карантин и запретил президенту отменять эти меры.

Кампинас, Бразилия Leandro Ferreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем, на днях стало известно, что мэрия Рио-де-Жанейро намерена к ноябрю отменить обязательное ношение масок в общественных местах. А уже в начале сентября по поводу снятия ограничений власти устроят в городе четырехдневные гуляния. По состоянию на 28 июля в Бразилии привито 19,25 % взрослого населения.

Во Франции (пятое место по числу заразившихся, следующее после России) с начала апреля действовал комендантский час, удалённый режим работы для большинства наёмных сотрудников, а также запрет на дальние поездки и работу магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Эти меры, а также обязательное ношение масок власти Пятой Республики решили отменить в июне. Однако через месяц во Францию пришла «четвёртая волна» коронавируса, охватившая все провинции. Был анонсирован закон об ужесточении мер по борьбе с COVID-19, который предполагает введение санитарного пропуска (справка о вакцинации или справка об отрицательном результате ПЦР-теста) для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. Кроме этого, документ предусматривает обязательную вакцинацию медицинских работников.

Согласно нововведениям, полиция будет проверять наличие санитарных пропусков при посещении баров, ресторанов, торговых центров, театров и концертных залов. В случае нарушения, первый штраф составит €1,5 тысячи для физлиц, в случае рецидива санкция вырастет до €9 тысяч. Для юрлица наказание составит €45 тысяч, а в случае злостных нарушений предусмотрен тюремный срок до одного года. По состоянию на 25 июля в стране вакцинировано 45,82 % жителей.

В Великобритании (шестое место по числу заражений) с января действовал третий по счёту общенациональный карантин. В стране закрылись школы, а выход из дома разрешался только за покупками или для занятий спортом. Недавно в Англии, где проживает более 80% населения Соединённого Королевства, отменили подавляющее большинство санитарных ограничений. Так, 19 июля были сняты запреты на появление в общественных местах без масок (но в случае отсутствия скопления народа), посещение заведений общепита и массовых мероприятий.

При этом граждане должны соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от встреч с большим числом людей, проветривать помещения и носить маски в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте. Также правительство Великобритании советует пользоваться специальным приложением, позволяющим выявлять заражённых, и рекомендует различным заведениям проверять у посетителей наличие теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Последняя рекомендация станет обязательной с сентября.

В Соединённом королевстве по-разному подходят к противоэпидемическим мерам. Так, в отличие от Англии, в Уэльсе ограничения продлили до начала августа, а в Шотландии ношение масок в общественном транспорте оставили обязательным.

При этом, с середины июня Великобритания столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за прихода в страну штамма «дельта», однако с 17 июля число новых заражений ежедневно снижается. Этому способствуют хорошие темпы вакцинации. По состоянию на 27 июля в Соединённом королевстве привито уже 59,53% жителей.