По следам перчаток: Москва на фоне мировых пандемийных ограничений

Власти Москвы отменили обязательное ношение перчаток, в целом противоэпидемические меры в городе выглядят даже чрезмерно мягкими на фоне общероссийской статистики и недавних заявлений властей о напряжённой ситуации в столице. NEWS.ru решил сравнить методы борьбы с пандемией и послабления в Москве с аналогичными шагами в других странах, которые, как и Россия, находятся в лидерах по числу заболевших.
Лучше маски
По словам Сергея Собянина, в последние недели ситуация с распространением COVID-19 «существенно улучшилась». Он
Комментируя NEWS.ru принятое решение, доктор медицинских наук Василий Власов подчеркнул, что обязательное ношение перчаток для борьбы с коронавирусом не предусматривалось нигде в мире. Он не исключил, что перчаточный режим продержался с марта 2020 года до наших дней из-за того, что «у каких-то близких к мэрии Москвы лиц была корыстная заинтересованность». Они, например, могли получать прибыль, заставляя людей приобретать «совершенно ненужные им перчатки».
Перчатки были одной из причин, почему люди с подозрением относятся к противоэпидемиологическим мерам, почему они не видят необходимости в прививках, почему не верят в опасность инфекции и так далее.
В интервью NEWS.ru член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что «с самого начала был в большом сомнении насчёт перчаточного режима», потому что процедура снятия и надевания «сводит весь этот режим на нет».
Также эта процедура должна предусматривать утилизацию перчаток, но это же большие затраты. Лучше мыть руки, тем более, что у многих людей эта процедура как безусловный рефлекс. Так что я приветствую отмену перчаток, но категорически против отмены масок. Я наоборот за ужесточение контроля над соблюдением масочного режима, потому что сейчас именно маски являются главным методом защиты против варианта «дельта». Они не защищают на 100%, но очень сильно уменьшают дозу вируса, которую человек может получить.
В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прогнозировал, что «к середине лета» у 60% россиян появится коллективный иммунитет и «август уже будет, что называется, с открытым забралом». Таким образом кремлёвский чиновник обещал, что в последний летний месяц обязательное ношение масок будет отменено. Однако, по данным СМИ, из-за низких темпов вакцинации, регионам ставили задачу привить хотя бы 30–35% граждан. Позднее Песков признал, что «что 60% привить [к осени] не удастся», а затем глава правительства Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса, потребовав довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%.
Опыт пятёрки лидеров
А как дела с противоэпидемическими ограничениями обстоят в других странах, особенно тех, которые входят в мировые лидеры по числу заражений?
В США (1 место по числу заражений) стали
Власти страны
В Индии, столкнувшейся весной с гуманитарной катастрофой из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, вводили всеобщий карантин,
Ограничения постепенно стали
В Бразилии (третье место по числу заражений) власти, в лице президента Жаира Болсонару,
Между тем, на днях стало известно, что мэрия Рио-де-Жанейро намерена к ноябрю отменить обязательное ношение масок в общественных местах. А уже в начале сентября по поводу снятия ограничений власти
Во Франции (пятое место по числу заразившихся, следующее после России) с начала апреля
Согласно нововведениям, полиция будет проверять наличие санитарных пропусков при посещении баров, ресторанов, торговых центров, театров и концертных залов. В случае нарушения, первый штраф составит €1,5 тысячи для физлиц, в случае рецидива санкция вырастет до €9 тысяч. Для юрлица наказание составит €45 тысяч, а в случае злостных нарушений предусмотрен тюремный срок до одного года. По состоянию на 25 июля в стране вакцинировано 45,82 % жителей.
В Великобритании (шестое место по числу заражений) с января действовал третий по счёту общенациональный карантин. В стране закрылись школы, а выход из дома разрешался только за покупками или для занятий спортом. Недавно в Англии, где проживает более 80% населения Соединённого Королевства,
При этом граждане должны соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от встреч с большим числом людей, проветривать помещения и носить маски в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте. Также правительство Великобритании советует пользоваться специальным приложением, позволяющим выявлять заражённых, и рекомендует различным заведениям проверять у посетителей наличие теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Последняя рекомендация станет обязательной с сентября.
В Соединённом королевстве по-разному подходят к противоэпидемическим мерам. Так, в отличие от Англии, в Уэльсе ограничения продлили до начала августа, а в Шотландии ношение масок в общественном транспорте оставили обязательным.
При этом, с середины июня Великобритания столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за прихода в страну штамма «дельта», однако с 17 июля число новых заражений ежедневно снижается. Этому способствуют хорошие темпы вакцинации. По состоянию на 27 июля в Соединённом королевстве привито уже 59,53% жителей.