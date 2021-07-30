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По следам перчаток: Москва на фоне мировых пандемийных ограничений
Общество

По следам перчаток: Москва на фоне мировых пандемийных ограничений

Противоэпидемические меры в городе выглядят даже чрезмерно мягкими на фоне общероссийской статистики
17:26, 30 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Власти Москвы отменили обязательное ношение перчаток, в целом противоэпидемические меры в городе выглядят даже чрезмерно мягкими на фоне общероссийской статистики и недавних заявлений властей о напряжённой ситуации в столице. NEWS.ru решил сравнить методы борьбы с пандемией и послабления в Москве с аналогичными шагами в других странах, которые, как и Россия, находятся в лидерах по числу заболевших.

Лучше маски

По словам Сергея Собянина, в последние недели ситуация с распространением COVID-19 «существенно улучшилась». Он подчеркнул, что благодаря массовой вакцинации и другим мерам профилактики по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня количество выявляемых случаев заболевания снизилось в 2,2 раза, а госпитализаций — в 1,6 раза. В этих условиях, как считает мэр, можно «продолжить постепенное смягчение действующих ограничений».

Комментируя NEWS.ru принятое решение, доктор медицинских наук Василий Власов подчеркнул, что обязательное ношение перчаток для борьбы с коронавирусом не предусматривалось нигде в мире. Он не исключил, что перчаточный режим продержался с марта 2020 года до наших дней из-за того, что «у каких-то близких к мэрии Москвы лиц была корыстная заинтересованность». Они, например, могли получать прибыль, заставляя людей приобретать «совершенно ненужные им перчатки».

Перчатки были одной из причин, почему люди с подозрением относятся к противоэпидемиологическим мерам, почему они не видят необходимости в прививках, почему не верят в опасность инфекции и так далее.

Василий Власов

доктор наук, член комиссии по борьбе со лженаукой РАН, член Общества специалистов доказательной медицины
Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В интервью NEWS.ru член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что «с самого начала был в большом сомнении насчёт перчаточного режима», потому что процедура снятия и надевания «сводит весь этот режим на нет».

Также эта процедура должна предусматривать утилизацию перчаток, но это же большие затраты. Лучше мыть руки, тем более, что у многих людей эта процедура как безусловный рефлекс. Так что я приветствую отмену перчаток, но категорически против отмены масок. Я наоборот за ужесточение контроля над соблюдением масочного режима, потому что сейчас именно маски являются главным методом защиты против варианта «дельта». Они не защищают на 100%, но очень сильно уменьшают дозу вируса, которую человек может получить.

Сергей Нетёсов

молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

В феврале пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прогнозировал, что «к середине лета» у 60% россиян появится коллективный иммунитет и «август уже будет, что называется, с открытым забралом». Таким образом кремлёвский чиновник обещал, что в последний летний месяц обязательное ношение масок будет отменено. Однако, по данным СМИ, из-за низких темпов вакцинации, регионам ставили задачу привить хотя бы 30–35% граждан. Позднее Песков признал, что «что 60% привить [к осени] не удастся», а затем глава правительства Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации россиян от коронавируса, потребовав довести коллективный иммунитет до уровня 80–90%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Опыт пятёрки лидеров

А как дела с противоэпидемическими ограничениями обстоят в других странах, особенно тех, которые входят в мировые лидеры по числу заражений?

В США (1 место по числу заражений) стали возвращать ограничения из-за COVID-19, несмотря на успешную вакцинацию (по данным на 28 июля в стране привито 50,47% населения). Вернуться к таким мерам предложено штатам: Алабама, Арканзас, Аризона, Калифорния, Флорида, Джорджия, Айдахо, Айова, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Невада, Оклахома, Южная Каролина, Теннесси, Техас, Юта, Миссури, Северная Дакота и Висконсин.

Власти страны рекомендовали носить маски в помещении даже вакцинированным, хотя в мае масочный режим начали постепенно отменять. А в июне Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о снятии всех ограничений после вестей о том, что 70% взрослых жителей штата получили по крайней мере один компонент вакцины.

В Индии, столкнувшейся весной с гуманитарной катастрофой из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, вводили всеобщий карантин, предусматривающий режим полной изоляции, запрещающий гражданам покидать свои дома. Врачи рекомендовали жителям страны использовать маски постоянно, в том числе дома, если в семье зафиксирован случай заражения. Однако по данным индийского Минздрава, около половины жителей страны не носят маски, а из тех, кто делает это, только 14% надевают их правильно.

Ограничения постепенно стали отменять ещё в конце апреля, когда пик заболеваемости страна ещё не прошла. В июне, с падением новых случаев заражения до самого низкого уровня за более чем два месяца, в штатах Индии, включая столицу страны — Нью-Дели, разрешили открывать магазины и торговые центры. Работодателям разрешили вернуть 50% сотрудников на рабочие места. Также работу возобновило и метро. Однако эксперты предостерегают от скоропалительной отмены карантинных мер, поскольку в стране по состоянию на 28 июля вакцинировано только 7,59% населения.

В Бразилии (третье место по числу заражений) власти, в лице президента Жаира Болсонару, отказывались признавать важность противоэпидемических мер, хотя в столичном округе страны ещё в конце апреля 2020 года ввели обязательное ношение масок, за отказ от которых полагался штраф 2 тысячи реалов ($387). Несмотря на это, Болсонару отказывался носить защитные средства, называя коронавирус «лёгкой простудой» и критикуя меры по ограничению работы магазинов, компаний и предприятий. В итоге суд обязал главу государства носить средство защиты, а также разрешил региональным властям самостоятельно вводить карантин и запретил президенту отменять эти меры.

Кампинас, БразилияКампинас, БразилияLeandro Ferreira/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем, на днях стало известно, что мэрия Рио-де-Жанейро намерена к ноябрю отменить обязательное ношение масок в общественных местах. А уже в начале сентября по поводу снятия ограничений власти устроят в городе четырехдневные гуляния. По состоянию на 28 июля в Бразилии привито 19,25 % взрослого населения.

Во Франции (пятое место по числу заразившихся, следующее после России) с начала апреля действовал комендантский час, удалённый режим работы для большинства наёмных сотрудников, а также запрет на дальние поездки и работу магазинов, торгующих товарами не первой необходимости. Эти меры, а также обязательное ношение масок власти Пятой Республики решили отменить в июне. Однако через месяц во Францию пришла «четвёртая волна» коронавируса, охватившая все провинции. Был анонсирован закон об ужесточении мер по борьбе с COVID-19, который предполагает введение санитарного пропуска (справка о вакцинации или справка об отрицательном результате ПЦР-теста) для посещения кафе, ресторанов, торговых центров, театров и музеев. Кроме этого, документ предусматривает обязательную вакцинацию медицинских работников.

Согласно нововведениям, полиция будет проверять наличие санитарных пропусков при посещении баров, ресторанов, торговых центров, театров и концертных залов. В случае нарушения, первый штраф составит €1,5 тысячи для физлиц, в случае рецидива санкция вырастет до €9 тысяч. Для юрлица наказание составит €45 тысяч, а в случае злостных нарушений предусмотрен тюремный срок до одного года. По состоянию на 25 июля в стране вакцинировано 45,82 % жителей.

В Великобритании (шестое место по числу заражений) с января действовал третий по счёту общенациональный карантин. В стране закрылись школы, а выход из дома разрешался только за покупками или для занятий спортом. Недавно в Англии, где проживает более 80% населения Соединённого Королевства, отменили подавляющее большинство санитарных ограничений. Так, 19 июля были сняты запреты на появление в общественных местах без масок (но в случае отсутствия скопления народа), посещение заведений общепита и массовых мероприятий.

При этом граждане должны соблюдать социальную дистанцию, воздержаться от встреч с большим числом людей, проветривать помещения и носить маски в местах массового пребывания людей, в том числе в общественном транспорте. Также правительство Великобритании советует пользоваться специальным приложением, позволяющим выявлять заражённых, и рекомендует различным заведениям проверять у посетителей наличие теста на COVID-19 или сертификата о вакцинации. Последняя рекомендация станет обязательной с сентября.

В Соединённом королевстве по-разному подходят к противоэпидемическим мерам. Так, в отличие от Англии, в Уэльсе ограничения продлили до начала августа, а в Шотландии ношение масок в общественном транспорте оставили обязательным.

При этом, с середины июня Великобритания столкнулась с резким ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за прихода в страну штамма «дельта», однако с 17 июля число новых заражений ежедневно снижается. Этому способствуют хорошие темпы вакцинации. По состоянию на 27 июля в Соединённом королевстве привито уже 59,53% жителей.

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