Писатель Александр Цыпкин назвал российское кино лучшим в мире Писатель Цыпкин: считаю российский кинематограф лучшим в мире

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Александр Цыпкин

В беседе с корреспондентом NEWS.ru писатель Александр Цыпкин признался, что считает российское кино лучшим в мире. Кроме того, он уверен, что никаких проблем в отечественном кинематографе нет.

У нас, к счастью, с кинематографом проблем особо нет, у нас все хорошо с кино. У нас другие проблемы должны решать в стране, а с кино у нас все прекрасно, оно у нас лучшее в мире, – ответил Цыпкин на вопрос корреспондента о проблемах в сфере кинематографа, которые нужно решать.

Ранее Цыпкин также назвал свои любимые хобби. Это музыка и необычные путешествия. Он рассказал, что одним из самых запоминающихся событий стало восхождение на гору Кайлас в Тибете. Писатель некоторое время жил с шаманами в Амазонке. Кроме того, хорошо относится к промышленному туризму и считает, что его необходимо развивать в Москве. По его мнению, к нему стоит приучать в том числе и детей.

Цыпкин также считает главной проблемой России недостаточное количество рабочих специальностей. Он признался, что видит важность в привлечении в страну лучших кадров со всего мира. Он пояснил, что людей в России не так много для такой огромной страны, а рождаемостью это не решить.

Недавно Цыпкина заметили в компании бывшей жены и актрисы Оксаны Лаврентьевой, когда те в компании знакомых гуляли по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Во время отдыха Цыпкин держал артистку за руку. Цыпкин и Лаврентьева прожили в браке пять лет и развелись.