Писателя Цыпкина застали за прогулкой с бывшей женой по Невскому проспекту

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Цыпкин

Писателя Александра Цыпкина заметили в компании бывшей жены и актрисы Оксаны Лаврентьевой, когда те в компании знакомых гуляли по Невскому проспекту в Северной столице, пишет «МК-Санкт-Петербург». Во время отдыха Цыпкин держал артистку за руку.

Пара много общалась и улыбалась на публике. Цыпкин и Лаврентьева прожили в браке пять лет. Развелись они, по словам артистки, из-за изменившихся взглядов на жизнь. Тогда писатель сообщал в социальных сетях, что считает бывшую жену родным человеком и благодарен ей за проведенное вместе время.

Дочь народного артиста РСФСР Александра Михайлова Мирослава ранее обручилась с возлюбленным и актером Анатолием Черниковым прямо на сцене Забайкальского международного кинофестиваля в Чите, где та выступала. Мать девушки Оксана Михайлова уточнила, что никто не ожидал подобного события.

Прежде также стало известно, что дочь недавно умершей российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна оказалась замужем за 30-летним бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Пара вступила в брак в 2022 году, но предпочитала держать статус отношений в тайне. Супруг поддерживал девушку во время похорон матери.