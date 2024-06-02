Раскрыты детали предложения руки и сердца дочери актера Михайлова Супруга актера Михайлова назвала запоминающимся предложение их дочери Мирославе

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мирослава Михайлова

Дочь народного артиста РСФСР Александра Михайлова Мирослава получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного прямо на сцене, рассказала NEWS.ru ее мать Оксана Михайлова. Женщина призналась, что жест молодого человека был неожиданным — никто не предполагал, что он сделает предложение прямо на фестивале, где она выступала.

Возлюбленным 21-летней Мирославы Михайловой оказался актер Анатолий Черников, с которым она училась вместе во ВГИКе. Молодой человек сделал предложение избраннице 1 июня после того, как она выступила на гала-концерте с песней «Мой маленький оркестр» в рамках Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Он вышел к девушке на сцену, вручил букет цветов, встал на одно колено и предложил ей руку и сердце.

Ребята встречаются уже шесть лет. Они вместе учатся. И мы понимали, что дело идет к свадьбе, но не думали, что предложение прозвучит на фестивале. Но зато эффектно и точно запомнится, — прокомментировала Оксана Михайлова.

Отец молодой актрисы, звезда фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов, является президентом ЗМКФ. Дочь сопровождает его в поездке в Забайкалье. Мирослава также посетила храм села Улёты, где позвонила в колокол и загадала желание.

Ранее стало известно, что Михайлов, который был госпитализирован с воспалением легких и температурой, сбежал из больницы на время открытия кинофестиваля. Актер также был замечен на ковровой дорожке мероприятия.