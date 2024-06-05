Стало известно, за кого вышла замуж дочь Заворотнюк Super: дочь Заворотнюк вышла замуж за бизнесмена Тимура Исмаилова

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна оказалась замужем за 30-летним бизнесменом Тимуром Исмаиловым, выяснило издание Super. Они в браке с 2022 года, однако все это время Анна хранила личность супруга в тайне. Их вместе заметили 1 июня на похоронах матери. Исмаилов поддерживал супругу в течение дня, отмечается в публикации.

Как отмечается в статье, с 2013 по 2017 год Исмаилов учился в Школе бизнеса Джозефа Любина при университете Пейс в Нью-Йорке, параллельно занимался волонтерской деятельностью. Там же с 2015 года училась и Анна. Издание предполагает, что пара могла познакомиться именно там.

Позже он работал в двух американских компаниях менеджером по продажам в Нью-Джерси и помощником по развитию бизнеса в Нью-Йорке. После этого переехал в ОАЭ. Сейчас он является генеральным директором в международной торговой корпорации Pamo Global в Дубае.

1 июня в храме Покровского женского монастыря в Москве прошла церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Проститься с актрисой пришли Эдгард Запашный, Татьяна Тарасова, Сергей Жигунов, Игорь Угольников, Илья Авербух, Григорий Лепс, а также Дмитрий Песков и Татьяна Навка.

Актрису похоронили на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище в Москве. Она упокоилась рядом с могилами народной артистки РФ Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко.