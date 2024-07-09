Известный российский писатель назвал главную проблему страны Писатель Цыпкин назвал нехватку рабочих кадров проблемой России

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Писатель Александр Цыпкин

Писатель Александр Цыпкин считает главной проблемой России недостаточное количество рабочих кадров. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он признался, что видит важность в привлечении в страну лучших специалистов со всего мира.

Как мне кажется, проблема России заключается в недостаточном количестве людей рабочих специальностей. Например, насколько я знаю, не хватает около миллиона программистов. У нас в принципе и людей не так много для такой огромной страны. Рождаемостью это не решить. Для этого нужно привлечение лучших кадров со всего мира. У нас, с одной стороны, есть проблемы с мигрантами, с другой стороны, не хватает, чтобы со всего мира приезжали лучшие кадры, — объяснил собеседник издания.

Также в беседе с NEWS.ru Цыпкин признался, что считает российское кино лучшим в мире. Кроме того, он уверен, что никаких проблем в отечественном кинематографе нет. Помимо этого, писатель назвал свои любимые хобби. Это музыка и необычные путешествия. Он рассказал, что одним из самых запоминающихся событий стало восхождение на гору Кайлас в Тибете. Также писатель некоторое время жил с шаманами в Амазонке. Он рассказал, что хорошо относится к промышленному туризму и считает, что его необходимо развивать в Москве.