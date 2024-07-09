«Жил с шаманами»: писатель Цыпкин назвал свои самые необычные путешествия Писатель Александр Цыпкин рассказал о путешествиях в Тибет и на Амазонку

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Писатель Александр Цыпкин

Писатель Александр Цыпкин назвал своими любимыми хобби музыку и необычные путешествия. В беседе с корреспондентом NEWS.ru он рассказал, что одним из самых запоминающихся событий стало восхождение на гору Кайлас в Тибете. Также писатель некоторое время жил с шаманами на Амазонке.

Я ходил на Кайлас в Тибете, я ездил к шаманам на Амазонку, жил с ними. У меня много разных необычных путешествий, — отметил собеседник.

Он также рассказал, что хорошо относится к промышленному туризму и считает, что его необходимо развивать в Москве. По его мнению, к нему стоит приучать в том числе и детей.

Я сам ездил на крупнейший завод микроэлектроники в России на экскурсию. Мне кажется, это нужно показывать детям, этого не хватает, — пояснил Цыпкин.

Ранее Цыпкина заметили в компании бывшей жены и актрисы Оксаны Лаврентьевой, когда те в компании знакомых гуляли по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге. Во время отдыха Цыпкин держал артистку за руку. Цыпкин и Лаврентьева прожили в браке пять лет и развелись из-за изменившихся взглядов на жизнь. Тогда писатель сообщал в социальных сетях, что считает бывшую жену родным человеком и благодарен ей за проведенное вместе время.