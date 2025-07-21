Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Печем в микроволновке за 7 минут

Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Готовим в микроволновке за 7 минут! Когда хочется пиццы, но нет времени или духовки, этот рецепт станет настоящим спасением! Ароматная, сытная и такая простая в приготовлении — идеальный перекус для студентов, занятых людей и просто любителей вкусных экспериментов.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 120 г

Разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Сода — 0,5 ч. л.

Соль — 2 щепотки

Молоко — 100 мл

Растительное масло — 2 ст. л.

Кетчуп — 2 ст. л.

Твердый сыр — 40 г

Охотничьи колбаски — 40 г

Моцарелла — 100 г

Итальянские травы — по вкусу

Приготовление

Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль. Добавьте молоко и масло, тщательно перемешайте до однородности. На дно кружек выложите тесто, разровняйте. Смажьте кетчупом, посыпьте тертым сыром, выложите нарезанные колбаски. Добавьте итальянские травы и оставшийся сыр. Готовьте в микроволновке 5–7 минут при мощности 800 Вт. Подавайте сразу, пока сыр тянется! Для разнообразия можно добавить грибы, кукурузу или оливки.

Ранее мы готовили жареные огурцы по-японски — пикантная закуска с азиатским акцентом!