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21 июля 2025 в 11:30

Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Печем в микроволновке за 7 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Готовим в микроволновке за 7 минут! Когда хочется пиццы, но нет времени или духовки, этот рецепт станет настоящим спасением! Ароматная, сытная и такая простая в приготовлении — идеальный перекус для студентов, занятых людей и просто любителей вкусных экспериментов.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 120 г
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Сода — 0,5 ч. л.
  • Соль — 2 щепотки
  • Молоко — 100 мл
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Твердый сыр — 40 г
  • Охотничьи колбаски — 40 г
  • Моцарелла — 100 г
  • Итальянские травы — по вкусу

Приготовление

  1. Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль. Добавьте молоко и масло, тщательно перемешайте до однородности. На дно кружек выложите тесто, разровняйте. Смажьте кетчупом, посыпьте тертым сыром, выложите нарезанные колбаски.
  2. Добавьте итальянские травы и оставшийся сыр. Готовьте в микроволновке 5–7 минут при мощности 800 Вт. Подавайте сразу, пока сыр тянется! Для разнообразия можно добавить грибы, кукурузу или оливки.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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