Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Печем в микроволновке за 7 минут

Пицца-кекс в кружке с колбасками и сыром! Готовим в микроволновке за 7 минут! Когда хочется пиццы, но нет времени или духовки, этот рецепт станет настоящим спасением! Ароматная, сытная и такая простая в приготовлении — идеальный перекус для студентов, занятых людей и просто любителей вкусных экспериментов.
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 120 г
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Сода — 0,5 ч. л.
- Соль — 2 щепотки
- Молоко — 100 мл
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Кетчуп — 2 ст. л.
- Твердый сыр — 40 г
- Охотничьи колбаски — 40 г
- Моцарелла — 100 г
- Итальянские травы — по вкусу
Приготовление
- Смешайте сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель, соду, соль. Добавьте молоко и масло, тщательно перемешайте до однородности. На дно кружек выложите тесто, разровняйте. Смажьте кетчупом, посыпьте тертым сыром, выложите нарезанные колбаски.
- Добавьте итальянские травы и оставшийся сыр. Готовьте в микроволновке 5–7 минут при мощности 800 Вт. Подавайте сразу, пока сыр тянется! Для разнообразия можно добавить грибы, кукурузу или оливки.
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