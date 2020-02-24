Масленица — символ окончания зимы и прихода красавицы-весны. Зиму символизирует чучело, которое непременно надо сжечь. А вот аллегорией весны становятся румяные и круглые, похожие на солнышко, блины. В преддверии масленичных гуляний российские знаменитости рассказали NEWS.ru едят ли они это классическое блюдо, а также о любимых рецептах блинного теста и начинок. Как вишенка на торте — рекомендации диетолога и кулинарного блогера Нурии Диановой, которая, хоть и почитает это блюдо, но не советует им увлекаться.

Блинное тесто — изобилие вариантов

Самый близкий к классическому варианту рецепт блинного теста оказался у писательницы Татьяны Толстой. Властительница пера рекомендует взять 2 яйца и взбить блендером в густую пену, добавив чайную ложку соли (с горкой). Затем, не переставая взбивать, влить стакан кипятка; чуть позже, когда объём пены увеличиться в три раза, добавить стакан холодного молока. Следом всыпать стакан муки (с горкой). Размешав всё до равномерной консистенции, добавить две столовых ложки растительного масла. Сахар, считает Татьяна Никитична, добавлять не нужно, а жарить следует на очень горячих сковородках. Если наливать неполную поварёшку, то в итоге получиться 12–14 блинчиков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Идентичным рецептом теста поделилась писательница Юлия Шилова (возможно, все литераторы любят классические рецепты). Но Юлия, как оказалось, предпочитает блинный пирог: взять несколько блинов и переложить их начинкой (предпочтительнее использовать немного красной икры, немного семги и парочку варёных яиц; всё перемешать, к столу подать со сметаной).

Актёр Сергей Губанов свои первые блины жарил уже в пять лет, причём, на примусе и сразу на двух сковородках. В тесто служитель Мельпомены обычно добавляет пиво. Чтобы не погрешить против истины, приведём рецепт целиком: взять 12 столовых ложек муки, высыпать в миску, сделать углубление. Добавить в сделанную ямку чайную ложку сахара, щепотку соли, два яйца. Тщательно растереть, медленно вливая 750 мл молока. Дать тесту постоять полчаса, после чего добавить пару ложек растительного масла и стакан светлого пива. Выпекать нужно быстро, чтобы тесто «не сдулось».

Певица Варвара делает блинчики на смеси льняной муки и овсяной (или рисовой). Овсяной муки следует взять 1 стакан, льняной — 0,3–0,5 стакана. Перемешать их, добавить последовательно: разрыхлитель (чайную ложку), такое же количество сахара, взбитого с одним яйцом, 1 или 1,3 стакана молока (можно обычного, а можно — кокосового). После того, как тесто постоит минут 10, блинчики можно жарить (желательно без масла, пользуясь сковородками со специальным покрытием), а при подаче добавить ещё и немного мёда.

Бывшая солистка группы «Стрелки» певица Юлия Беретта предпочитает гречнево-ореховые блины. Потребуется: полкило пшеничной муки, 20 г гречневой муки, немного сливочного масла, стакан сметаны, 30 г дрожжей, два яйца, 50 гр. сахара, стакан молока, немного растительного масла, соль по вкусу и 20 г грецких орехов. В стакане теплой воды разводят дрожжи, туда же — гречневую муку; всё перемешать и поставить в тёплое место. В другой ёмкости приготовит тесто из пшеничной муки и сметаны, добавить сливочное масло и взбитые яичные белки. Это тесто тоже нужно тщательно размешать. Когда опара подойдёт, смешать её с пшеничным тестом, добавить молоко с сахаром и солью, растёртые яичные желтки и толчёные грецкие орехи.

Для тех, кто бережёт фигуру

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство из тех, с кем пообщался NEWS.ru, посетовали, что уже давно не балуются блинчиками, даже если на дворе масленица. Так, актриса и телеведущая Анна Семенович, блины не ест совсем, а всем прочим блюдам предпочитает щи из щавеля. Открестился от традиционного масленичного угощения и актёр Никита Джигурда, хотя заверил при этом, что к масленице, как к празднику, относится с глубоким уважением, особенно учитывая языческие корни этого действа.

Вынуждены отказаться от удовольствия родители Михаила Пореченкова, хотя, как рассказала мама актёра, когда-то они делали блины и с рыбой, и с мясом, и с капустой. В семье Прохора Шаляпина тоже, как выяснилось, блинами баловались лишь в былые времена. При этом тесто делали без молока (Прохор молоко не любит, рассказала его мама), а в качестве начинки предпочитали творог и мясо.

Ирина Аллегрова оказалась изобретательнее всех: она вроде бы и ест блинчики, а вроде бы и нет, поскольку делает она их без муки — из одних только яиц. Яичные блины, по сути, тонко выпеченная яичница-болтунья. Яйца следует немного посолить, поперчить, взбить, вылить на разогретую, смазанную растительным маслом сковороду и пожарить (каждое по отдельности). Певица режет полученные блинчики соломкой и добавляет их в салат, где уже есть отварное куриное филе, соль, перец, консервированная кукуруза, маринованный огурчик и майонез.

Певица Наталья Гулькина поступает мудро — она не готовит дома ни классических, ни «хитрых» блинов, а просто едет к маме. Из начинок ей особенно нравятся две: яблочная и из курицы. В первом случае смешиваются яблоки, изюм и творог, и всё это заворачивается в блин (похоже на штрудель, по признанию Гулькиной). Во втором случае надо прокрутить на мясорубке куриную мякоть, добавить туда обжаренный заранее лук и чеснок, а при желании — ещё и мелко порезанное яйцо.

Но, предупреждает диетолог Нурия Дианова, увлекаться блинами, даже самыми вкусными, действительно, не стоит.

Масляная неделя длится семь дней. Будет достаточно, если вы отдадите дань традиции, поев их за всё это время не более двух раз. Непременно в утреннее время — вечером блины есть не стоит, иначе всё это отложится в бока. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог диетолог и гастроэнтеролог

Диетолог предположила, что люди отказываются от затеи напечь дома блинов лишь по одной причине: блюдо очень приятное на вкус, и не съесть сразу целую гору очень сложно. Дианова напомнила, что во время застолья не следует есть всё подряд, даже если очень вкусно, а хлебосольные хозяева угощают от всей души. Следует выбрать из всего обилия лишь то, что особенно нравится — например, в случае масленицы, один блинчик, зато с малосольной сёмгой или же с моцареллой, дополненной свежими фруктами.