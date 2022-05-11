Песков: Россия в последние дни стала жертвой масштабных кибератак

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения американского миллиардера Илона Маска в активизации российских хакеров и их атаках на оборудование спутниковой сети Starlink. Песков заявил, что Россия сама стала жертвой масштабных кибератак, передает РИА Новости.

Уместно вспомнить, что в последние дни именно Россия стала жертвой достаточно широкомасштабных кибератак. Я не знаю, что является основанием для таких обвинений. Мы не располагаем такой информацией, — сказал Песков.

Ранее Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink до сих пор успешно противостоял попыткам российских хакеров заглушить и взломать систему. Он добавил, что «они продолжают наращивать свои усилия».

Starlink — это глобальная спутниковая система доступа в интернет, поддерживаемая компанией Маска SpaceX. Она позволяет обеспечить широкополосный доступ к Сети в местах, где мобильная или стационарная связь слишком дорога или недоступна.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее со ссылкой на пленных украинских морпехов заявил, что американский миллиардер причастен к снабжению украинских бойцов наземным абонентским оборудованием спутниковой компании Starlink, и добавил, что бизнесмену придётся «по-взрослому» ответить за это.