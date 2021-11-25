Песков прокомментировал необходимость ревакцинации от коронавируса

Коронавирусные ограничения относятся к числу особых мер, что, в свою очередь, продиктовано беспрецедентной ситуацией, сложившейся во всём мире, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, ограничения призваны стимулировать россиян к вакцинации и ревакцинации.

Мы имеем дело с беспрецедентной ситуацией — пандемия, смертность, продолжающиеся волны. И основная задача — сподвигнуть граждан на то, чтобы они более активно вакцинировались и ревакцинировались, конечно, диктует необходимость целого ряда мер, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на следующий день после ревакцинации испытал назальную вакцину от коронавируса без каких бы то ни было побочных эффектов. Он призвал всех россиян проходить своевременную ревакцинацию от COVID-19. Глава государства уточнил, что прошёл ревакцинацию через полгода после первичной вакцинации, когда у него снизился уровень защитных антител.

Сделанная ревакцинация стала третьей прививкой, о которой отчитался президент РФ. Полную вакцинацию от COVID-19 Путин прошёл весной текущего года. Тогда он сделал две прививки отечественным препаратом «Спутник V».