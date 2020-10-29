Песков напомнил об ответственности каждого за сохранение своего здоровья

https://static.news.ru/photo/0adf6ac4-19d6-11eb-99cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал россиян не забывать о личной ответственности за сохранение своего здоровья.

Он отметил, что в сложных условиях пандемии коронавируса медицинские учреждения испытывают повышенную нагрузку, ощущается нехватка медперсонала и препаратов, и каждый гражданин должен помочь системе здравоохранения страны и постараться уберечь себя и своих близких от COVID-19.

Такой беспрецедентный рост темпов распространения инфекции лишний раз подчёркивает, наверное, ответственность каждого из нас за своё собственное здоровье и за здоровье окружающих. А чтобы эту ответственность проявить, нужно просто следовать тем рекомендациям, которые дают наши врачи, — заявил Песков.

Он отметил, что в некоторых регионах РФ заполняемость койко-мест в больницах приблизилась к «критической черте» в 90%, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство РФ приняло решение о выделении регионам 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.

В России 29 октября зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.