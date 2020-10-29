Правительство РФ выделит 11 млрд рублей регионам на борьбу с COVID

https://static.news.ru/photo/44828f18-19d1-11eb-bb84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Российские регионы получат от правительства 11 млрд рублей на реализацию мер по противодействию коронавирусу, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Сегодня на заседании правительства мы дополнительно направим регионам для этого 10 млрд рублей. И еще 1 млрд рублей — на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию, — цитирует Мишустина газета «Известия».

Ранее президент России Владимир Путин давал поручение выделить российским регионам не менее 10 млрд рублей на реализацию мер по борьбе с COVID-19.

Как писал NEWS.ru, в России 29 октября зафиксирован рекордный суточный прирост заражённых коронавирусом. За прошедшие 24 часа врачи выявили 17 717 заболевших COVID-19. В общей сложности в стране за время пандемии COVID-19 заразились 1 581 693 россиянина. Отмечается, что у 4691 (26,5%) нового пациента недуг проходит без клинических симптомов.