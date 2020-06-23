В Кремле опровергли обсуждение амнистии к 75-летию Победы

https://static.news.ru/photo/a5af4c06-b539-11ea-a5dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не обсуждают вопрос проведения амнистии к 75-летию Победы.

Нет, таких обсуждений нет, — ответил Песков на вопрос, обсуждается ли идея амнистии, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявлял о необходимости проведения амнистии ко Дню Победы.

По словам председателя совета Валерия Фадеева, «амнистия всегда полезна, всегда есть люди, которых желательно освободить из колоний». Правозащитник заявлял, что для проведения амнистии нужно, чтобы был принят соответствующий закон. Фадеев подчеркнул, что в Госдуме в настоящий момент нет никакого интереса к амнистии.

Своего мнения по вопросу амнистии не высказывал президент РФ Владимир Путин. 29 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что на этот счёт нет никаких официальных инициатив.

За проведение амнистии по административным делам выступал первый заместитель думского комитета по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.