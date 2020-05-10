Переболевший коронавирусом главврач московской скорой сдаст плазму

https://static.news.ru/photo/e6581e12-92bc-11ea-9eac-fa163e074e61_660.jpg Николай Плавунов Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Главный врач московской Станции скорой медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, излечившийся от коронавируса, намерен сдать плазму для лечения других инфицированных COVID-19.

Во время посещения ГКБ имени Филатова 10 мая мэр Москвы Сергей Собянин поинтересовался самочувствием Плавунова.

Знаю, вы уже пережили заражение коронавирусом. Как себя чувствуете? — цитирует «Интерфакс» градоначальника.

Медик ответил, что чувствует себя хорошо и намерен стать донором плазмы. С предложением он обратился к руководителю НИИ Склифосовского Сергею Петрикову.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы запускают акцию «Хочупомочь», в рамках которой донорам плазмы для заражённых коронавирусом будет оплачиваться поездка на такси до пункта сдачи крови и обратно.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 9 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.