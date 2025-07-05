Печенка-неженка: как превратить субпродукт в кулинарный шедевр

Все думают, что печень – это сложно и невкусно. А я вам сейчас открою секрет, как сделать ее нежной и ароматной!

Это блюдо – мой козырь, когда нужно быстро накормить семью чем-то сытным. Печень в сметане с луком и карри исчезает со стола моментально!

Ингредиенты

Куриная печень – 500 г

Лук репчатый – 2 шт.

Сметана – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Мука – 2 ст. л.

Карри – 1 ч. л.

Масло оливковое – 3 ст. л.

Печень чистим, смешиваем с яйцом, мукой и специями. Обжариваем до румяной корочки. Отдельно пассеруем лук, соединяем с печенью, добавляем сметану и карри. Тушим 20 минут под крышкой на медленном огне. Подаём с любым гарниром – и восторг гарантирован!

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