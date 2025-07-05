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05 июля 2025 в 06:15

Печенка-неженка: как превратить субпродукт в кулинарный шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все думают, что печень – это сложно и невкусно. А я вам сейчас открою секрет, как сделать ее нежной и ароматной!

Это блюдо – мой козырь, когда нужно быстро накормить семью чем-то сытным. Печень в сметане с луком и карри исчезает со стола моментально!

Ингредиенты

  • Куриная печень – 500 г
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Сметана – 200 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Мука – 2 ст. л.
  • Карри – 1 ч. л.
  • Масло оливковое – 3 ст. л.

Печень чистим, смешиваем с яйцом, мукой и специями. Обжариваем до румяной корочки. Отдельно пассеруем лук, соединяем с печенью, добавляем сметану и карри. Тушим 20 минут под крышкой на медленном огне. Подаём с любым гарниром – и восторг гарантирован!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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