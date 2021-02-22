Партия «Яблоко» предложила поставить фонтан вместо Дзержинского

https://static.news.ru/photo/6fcd11bc-7501-11eb-99af-96000091f725_660.jpgНикольский фонтан на Лубянской площади, начало XX века.Фото: mos.ru
Члены партии «Яблоко» собираются 24 февраля направить в комиссию по монументальному искусству Москвы предложение об установке на Лубянской площади фонтана. Сейчас активно обсуждается уставного на этом месте памятника Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
Депутат Мосгордумы от политической силы Евгений Бунимович рассказал, что выбор между Дзержинским и Невским — столкновение «лоб в лоб».
Памятник должен быть местом согласия, а не раскалывать или взвинчивать общественные страсти. Это не место борьбы. В этом смысле возвращение того красивого фонтана, который был там на протяжении ста лет, — это возвращение исторической Москвы, — рассказал он.
Политик отметил, что голосование через систему «Активный гражданин», которое собираются провести московские власти, не предусмотрено законом.
Никакого такого предварительного голосования не предполагается. Предполагается, что любой гражданин, или группа граждан, или вот наша фракция обращаются в комиссию, она рассматривает предложение и выносит это на голосование в городской думе, потом мэр это утверждает, — добавил он в разговоре с изданием «Подъём».
Как писал NEWS.ru, власти Москвы предложат жителям столицы проголосовать за то, какой памятник будет украшать центр Лубянской площади. Голосование будет инициировано комиссией Общественной палаты города по развитию гражданского общества и общественному контролю. В качестве вариантов жителям столицы предложат на выбор памятники основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому и князю Александру Невскому. Памятник Дзержинскому был установлен на Лубянке в 1958 году. В ходе путча в 1991 году противники ГКЧП пытались его снести. В итоге столичные власти приняли решение о демонтаже монумента. В настоящее время памятник находится в парке искусств «Музеон». Идея о восстановлении памятника появилась после предложения писателей, блогеров и журналистов Захар Прилепин, Дмитрий Пучков, Александр Проханов, Сергей Аксёнов, Леся Рябцева и Екатерина Рейферт.