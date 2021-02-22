Партия «Яблоко» предложила поставить фонтан вместо Дзержинского

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Призывы актрисы Александры Бортич к протестам в итоге могут оставить её без кинокарьеры. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселёв.

Журналист считает, что из-за призывов к детям ходить на митинги артистка останется без работы. Киселёв полагает, что протестные акции в России носят исключительно разрушительный характер. В пример он привёл Украину....