Парализованная пенсионерка ползком добиралась до магазина и попала на видео

https://static.news.ru/photo/66514c40-a8e5-11ea-a122-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/seregei-5942194

Жители Перми сняли на видео пенсионерку, которая ползком добирается до магазина. Людмила Гавриловна парализована уже шесть лет.

Женщина пожаловалась, что волонтёры покупают ей не те продукты, передаёт «360». Автор ролика Вячеслав Нечкин предложил ей помощь волонтёров, однако получил отказ. Она пообещала воспользоваться телефоном помощников позже.

Я в жизни своей первый раз такое явление увидел. Я не думаю, что удовольствие она какое-то получает. Со стороны это было просто ужасно, — подчеркнул он.

Сама пенсионерка не понимает, почему её выход в магазин вызвал такой ажиотаж. Она рассказала, что просто хотела «размять косточки».

Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально, — заключила она.

Ранее NEWS.ru писал, что волонтёрам, социальным работникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей. За получением средств можно обращаться до 1 октября.