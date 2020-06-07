Парализованная пенсионерка ползком добиралась до магазина и попала на видео

Жители Перми сняли на видео пенсионерку, которая ползком добирается до магазина. Людмила Гавриловна парализована уже шесть лет.
Женщина пожаловалась, что волонтёры покупают ей не те продукты,
Я в жизни своей первый раз такое явление увидел. Я не думаю, что удовольствие она какое-то получает. Со стороны это было просто ужасно, — подчеркнул он.
Сама пенсионерка не понимает, почему её выход в магазин вызвал такой ажиотаж. Она рассказала, что просто хотела «размять косточки».
Ползать могу — ползаю. А тут выползла на улицу, погода хорошая. Решила сползать до магазина, так сказать, развеяться, что ли, посмотреть, что в магазинах. Я ведь не бывала шесть лет, мне тоже интересно. Голова-то у меня работает нормально, — заключила она.
Ранее NEWS.ru писал, что волонтёрам, социальным работникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей. За получением средств можно обращаться до 1 октября.
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