От аспирина до ибупрофена: как лекарства влияют на водителя, чем опасны

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11 мая депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал составленный Минздравом обновленный перечень из более чем 200 лекарств, после употребления которых запрещено или не рекомендуется управлять транспортным средством. NEWS.ru узнал, чем они опасны для водителей и что может им грозить в случае обнаружения при медосвидетельствовании в организме следов препаратов.

Какие лекарства опасны для водителей

«Авиамарин» и «Драмина» — препараты от укачивания. Они могут быть потенциально опасны для водителей, поскольку способны вызвать нервозность и нарушения зрения.

и — препараты от укачивания. Они могут быть потенциально опасны для водителей, поскольку способны вызвать нервозность и нарушения зрения. «Антигриппин» , «Дуоколд» и «Флюфайт» используются как средство от симптомов ОРВИ. Среди побочных действий в инструкции указаны сонливость, повышение возбудимости и снижение реакции.

, используются как средство от симптомов ОРВИ. Среди побочных действий в инструкции указаны сонливость, повышение возбудимости и снижение реакции. «Аспирин» — ацетилсалициловая кислота с добавлением некоторых других компонентов. Это популярное средство при простуде может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений.

— ацетилсалициловая кислота с добавлением некоторых других компонентов. Это популярное средство при простуде может вызвать сонливость, снижение скорости психомоторной реакции, нарушения координации и быстроты движений. «Афобазол» — препарат от тревоги, стрессов и депрессии на основе действующего вещества фабомотизола. Производители предупреждают, что при передозировке средства возможны сонливость и усиленный седативный эффект, что потенциально опасно при нахождении за рулем. По сообщению Autonews, эти состояния способны насторожить сотрудников ГИБДД.

— препарат от тревоги, стрессов и депрессии на основе действующего вещества фабомотизола. Производители предупреждают, что при передозировке средства возможны сонливость и усиленный седативный эффект, что потенциально опасно при нахождении за рулем. По сообщению Autonews, эти состояния способны насторожить сотрудников ГИБДД. «Габапентин» , «Прегабалин» и другие противоэпилептические лекарства. Они могут вызывать у водителя головокружение, спутанность и потерю сознания.

, и другие противоэпилептические лекарства. Они могут вызывать у водителя головокружение, спутанность и потерю сознания. «Гексо Бронхо» — сироп с отхаркивающими свойствами. В инструкции указано, что среди побочных действий препарата — сонливость и головокружение, что нежелательно при вождении.

— сироп с отхаркивающими свойствами. В инструкции указано, что среди побочных действий препарата — сонливость и головокружение, что нежелательно при вождении. «Диклофенак» — противовоспалительное средство, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, утвержденных правительством РФ. Двое специалистов в области клинической фармакологии из Великобритании и Канады предложили запретить препарат из-за увеличения при длительном приеме (примерно на 40%) риска инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. «Диклофенак» вызывает у некоторых пациентов головокружение и другие нарушения в работе нервной системы, включая снижение зрения. В этих случаях медики советуют не водить автомобиль.

— противовоспалительное средство, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, утвержденных правительством РФ. Двое специалистов в области клинической фармакологии из Великобритании и Канады предложили запретить препарат из-за увеличения при длительном приеме (примерно на 40%) риска инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний. «Диклофенак» вызывает у некоторых пациентов головокружение и другие нарушения в работе нервной системы, включая снижение зрения. В этих случаях медики советуют не водить автомобиль. Ибупрофен — средство с болеутоляющим и жаропонижающим действием, на основе которого выпускаются несколько видов лекарств («Нурофен», «Ибуклин» и другие). Оно входит в список важнейших препаратов Всемирной организации здравоохранения и в перечень жизненно необходимых и важнейших в РФ. При передозировке или повышенной чувствительности организма к действующему веществу возможны побочные действия в виде нарушения зрения, раздражения глаз, нервозности, сонливости и даже галлюцинаций.

— средство с болеутоляющим и жаропонижающим действием, на основе которого выпускаются несколько видов лекарств («Нурофен», «Ибуклин» и другие). Оно входит в список важнейших препаратов Всемирной организации здравоохранения и в перечень жизненно необходимых и важнейших в РФ. При передозировке или повышенной чувствительности организма к действующему веществу возможны побочные действия в виде нарушения зрения, раздражения глаз, нервозности, сонливости и даже галлюцинаций. Валокордин, валосердин и корвалол — снотворные и седативные лекарства. Они вошли в список Минздрава из-за того, что содержат этиловый спирт и фенобарбитал. Оборот последнего ограничен Конвенцией о психотропных веществах. Фенобарбитал внесен в российский перечень наркотических средств, в группу веществ, оборот которых допускается при «некоторых мерах контроля».

— снотворные и седативные лекарства. Они вошли в список Минздрава из-за того, что содержат этиловый спирт и фенобарбитал. Оборот последнего ограничен Конвенцией о психотропных веществах. Фенобарбитал внесен в российский перечень наркотических средств, в группу веществ, оборот которых допускается при «некоторых мерах контроля». Нитроглицерин — лекарство (или действующее вещество в составе других препаратов), используемое при лечении заболеваний сердца. В некоторых случаях оно может приводить к снижению двигательной активности, а также к падению артериального давления и упадку сил.

— лекарство (или действующее вещество в составе других препаратов), используемое при лечении заболеваний сердца. В некоторых случаях оно может приводить к снижению двигательной активности, а также к падению артериального давления и упадку сил. «Омепразол» и «Пантопразол» — препараты для лечения болезней желудка. В инструкциях указано, что в некоторых случаях они вызывают головокружение и нарушения зрения.

и — препараты для лечения болезней желудка. В инструкциях указано, что в некоторых случаях они вызывают головокружение и нарушения зрения. «РиниКолд» — препарат для борьбы с симптомами ОРВИ на основе парацетамола, кофеина и других действующих веществ. При передозировке в редких случаях возможны головокружение и снижение внимания.

— препарат для борьбы с симптомами ОРВИ на основе парацетамола, кофеина и других действующих веществ. При передозировке в редких случаях возможны головокружение и снижение внимания. «Силденафил» — таблетки для борьбы с эректильной дисфункцией. Согласно инструкции к препарату, он часто вызывает нарушения зрения и головокружение.

— таблетки для борьбы с эректильной дисфункцией. Согласно инструкции к препарату, он часто вызывает нарушения зрения и головокружение. «Терафлю ЛАР» — спрей для лечения боли в горле. Он обладает анестезирующими и антисептическими свойствами за счет присутствия в нем действующих веществ — ледокаина и бензоксония хлорида. «Терафлю» включен в список Минздрава из-за наличия этанола, как и спрей «Максиколд Лор» .

— спрей для лечения боли в горле. Он обладает анестезирующими и антисептическими свойствами за счет присутствия в нем действующих веществ — ледокаина и бензоксония хлорида. «Терафлю» включен в список Минздрава из-за наличия этанола, как и спрей . «Хофитол» — желчегонные таблетки на основе экстракта листьев артишока полевого. Они используются при лечении болезней печени и желчного пузыря. В инструкции не указаны побочные действия, которые несут опасность во время управления транспортными средствами. Препарат включили в список Минздрава из-за наличия этилового спирта.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что говорят в Минздраве об обновленном перечне препаратов

В Министерстве здравоохранения РФ заявили, что обновленный перечень препаратов «не предусматривает какого-либо запрета или санкции за его нарушение».

«Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня. Представленный список лекарств, содержащих седативные, психотропные вещества, наркотические анальгетики и/или этиловый спирт и т. д., носит информационный характер», — утверждают в ведомстве.

Также в Минздраве подчеркнули, что некоторые наименования, перечисленные в списке, «действительно могут оказывать негативное влияние на способность управлять автомобилем, поскольку снижают быстроту реакции, вызывают сонливость». В связи с этим «водить после их приема, действительно, настоятельно не рекомендуется», добавили в министерстве.

Законно ли лишать прав за прием лекарств

В РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения предусмотрена ответственность вплоть до лишения водительских прав. Кроме того, действующие ПДД запрещают садиться за руль под воздействием лекарств, ухудшающих реакцию. Однако в правилах дорожного движения не указано, о каких именно препаратах идет речь.

При этом существует утвержденный правительством список веществ, при обнаружении которых в организме суд лишает водителя прав и штрафует на 30 тысяч рублей. В частности среди них каннабис, метадон, мефедрон, а также героин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечает «Коммерсант», правовая неопределенность привела к тому, что граждан лишали водительских удостоверений за обнаруженные в организме следы более легких ненаркотических и непсихотропных препаратов. Речь идет о феназепаме, фенибуте и других средствах.

Как рассказал NEWS.ru преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро Антон Палюлин, в 2022 году Конституционный суд постановил, что управление автомобилем под воздействием лекарственных средств, не содержащих этилового спирта, не является нарушением административной статьи.

Таким образом, добавил юрист, уточнение списка лекарственных средств Минздравом «носит рекомендательный характер, пока законодатель не установит запрет на управление транспортным средством под воздействием лекарств».

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