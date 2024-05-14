Новые наказания за скрытые номера: какие еще штрафы грозят нарушителям ПДД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Наказание за сокрытие номеров может быть серьезно ужесточено. Таким образом власти хотят искоренить практику, когда водители прикрывают регистрационные знаки на машинах, ездят по дорогам, нарушая правила, а камеры не могут идентифицировать автомобили, чтобы можно было оштрафовать их владельцев. Каким может быть наказание за сокрытие номеров и в каких случаях инспекторы ГИБДД не смогут привлечь водителей к ответственности — в материале NEWS.ru.

Попытка спрятаться от камер

В МВД давно предлагают серьезно ужесточить наказание для водителей, которые скрывают номера автомобилей. Дело в том, что сейчас камеры фото- и видеофиксации на дорогах являются основным методом контроля за безопасностью на дорогах.

По статистике МВД, в 2023 году благодаря камерам было выписано 92% от общего количества штрафов за нарушение ПДД. «На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества нарушений, выявленных таким способом. В 2023 году оно увеличилось на 20,3%, что является максимальным темпом роста за несколько лет», — сказано в отчете Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

При этом самым популярным нарушением в 2023 году было превышение скорости (81,9% всех «писем счастья»), на втором месте — несоблюдение требований дорожных знаков или разметки (8%), а замыкает тройку наказание за непристегнутый ремень (3,7%).

Еще в январе 2024 года в МВД сообщили о разработке поправок в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которая так и называется — «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». Тогда в МВД предложили лишать прав на срок до полутора лет за использование устройств, скрывающих номера.

И вот стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД.

Фото: Денис Смольянов/NEWS.ru

Какое наказание действует сейчас, что предлагает МВД

В настоящий момент водителей, которые ездят на машинах с прикрытыми регистрационными знаками или используют специальные рамки, которые прячут номера, наказывают по ст. 12.2 ч. 2 КоАП. За это предусматривается штраф 5000 руб. или лишение прав от одного до трех месяцев (зависит от того, какое решение примет суд). По этой же статье наказывают и водителей, которые переворачивают номера «вверх ногами». При этом в КоАП есть статья за использование заведомо подложных номерных знаков — за это можно лишиться прав на срок до одного года.

В МВД предлагают выделить нарушения, когда водители используют специальные рамки или другие устройства для сокрытия номерных знаков, в отдельный пункт КоАП. И наказывать таких «хитрецов» лишением прав на срок от одного до полутора лет, причем с конфискацией рамок. Также предлагается ввести пункт за повторную езду с закрытыми номерами в течение года (и неважно, каким способом спрятан номер, при помощи рамок или просто бумажкой) — за это в МВД хотят лишать прав на 1,5 года.

В России есть наказание за использование рамок для сокрытия номеров. Но нет никаких санкций для производителей или продавцов таких изделий. Хотя ряд опрошенных NEWS.ru экспертов уверены, что полностью запретить средства, которые позволяют скрыть номер, невозможно. «Средств таких миллион. Можно купить „грязь для номерного знака“. Можно купить медицинскую маску, которая скрывает часть номерного знака у припаркованного автомобиля», — рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Автопилот» Дмитрий Гронский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какое наказание грозит за номер, закрытый бумажкой на парковке

Особенностью российского законодательства является то, что наказать водителя могут только в том случае, если номер закрыт на автомобиле, который движется. То есть санкции есть лишь за «управление».

А вот если автомобиль стоит на парковке, то с формальной точки зрения водитель может с ним делать все что угодно: можно снять регистрационный знак и унести его с собой или прикрыть тряпкой или листом бумаги. «Но если автомобилист уносит или прячет номера, то он может столкнуться с другой проблемой — его автомобиль имеют право эвакуировать по „антитеррористической“ статье для проверки. И в столице этот метод неплохо работает. Кроме того, власти Москвы уже давно используют пешие патрули парковочных инспекторов. Именно они убирают бумажки с номеров и фотографируют нарушения правил парковки», — рассказал NEWS.ru автоэксперт Юрий Урюков.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Наказание за грязный номер

При этом водители не должны путать ситуации, когда они специально закрывают регистрационный знак автомобиля и когда номер пачкается по естественным причинам, например во время снегопада.

Согласно ПДД, даже если на дороге много грязи или идет снег, водитель должен следить за тем, чтобы номер был читаем.

Согласно ст. 12.2 КоАП, номер считается нечитаемым, если:

в темное время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака;

в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака.

То есть ночью очищать нужно только задний номер, а вот днем — еще и передний.

При этом наказание за нечитаемые номера минимальное из возможных — 500 руб. или предупреждение.

Однако в ГИБДД знают, что некоторые водители могут воспользоваться этой лазейкой в законодательстве и захотят постоянно ездить на машине с заляпанными грязью номерами или со «случайно» прицепившимся листиком. Поэтому если инспектор ГИБДД увидит чистую машину с грязными номерами, то он с большой долей вероятности составит протокол по части 2 статьи 12.2 КоАП (штраф 5000 руб. или лишение прав на срок от одного до трех месяцев).

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