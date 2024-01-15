Названы четыре самых страшных болезни в мире: есть ли от них лекарства в РФ

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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно более 40 млн человек умирают от хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), 80% из них — от сердечных болезней, диабета, рака или хронических болезней легких (например, туберкулеза). Как защититься от ХНИЗ и есть ли от них лекарства в России — в материале NEWS.ru.

От каких хронических болезней чаще всего умирают люди

Хронические болезни неинфекционной природы становятся главной причиной смертности. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от них умирает 41 млн человек. В основном это люди трудоспособного возраста.

Причиной смерти часто становятся сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, хронические болезни органов дыхания и сахарный диабет. Факторы риска, на которые может повлиять человек, для всех подобных болезней общие.

С чем связан рост хронических заболеваний

Как рассказал NEWS.ru врач-невролог кандидат медицинских наук и президент Лиги защиты врачей Семен Гальперин, распространение хронических болезней и рост смертности от них на планете зависит от нескольких причин.

«Это связанно с изменением образа и ростом продолжительности жизни, а также улучшением условий проживания и питания. К тому же свою роль играет снижение экстренных ситуаций — травм, обморожений и многого другого, что было [частыми причинами смертей] раньше», — пояснил Гальперин.

По его мнению, в современном мире «растет количество стрессов, а также люди не всегда едят качественную и полезную пищу».

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«Возвращаясь к росту продолжительности жизни, стоит отметить: чем старше человек, тем больше у него накапливается именно хронических неинфекционных заболеваний. С инфекционными [болезнями] мы научились бороться и в целом их переживаем, но продолжаем страдать от осложнений, которые становятся хроническими патологиями», — добавил собеседник NEWS.ru.

Похожего мнения придерживается и основатель системы поддержки принятия врачебных решений «Справочник врача» Константин Хоманов. По его словам, перечисленные болезни — это «расплата за жизнь в цивилизованном мире».

«Продолжительность жизни, физнагрузки, стрессы и питание кардинально отличаются от этих же параметров даже тридцатилетней давности, не говоря уже о более ранних временах», — добавил Хоманов.

Насколько ситуация в России отличается от мировой

По мнению Семена Гальперина, ситуация с распространением и смертностью от хронических неинфекционных заболеваний в мире «везде приблизительно одинаковая, потому что схемы лечения однотипны». Он не считает, что в РФ картина сильно отличается в лучшую или худшую сторону от общемировой.

«По регионам может быть разная доступность медицинской помощи, но, в принципе, глобальных отличий нет. Проблемы неинфекционных заболеваний у нас так же актуальны, как и в любой другой стране. Исключением могут быть какие-то критические зоны Центральной Африки», — отметил глава Лиги защиты врачей.

Он также рассказал, хватает ли в России лекарств от наиболее распространенных хронических болезней. По мнению Гальперина, «ситуация непостоянная, бывает и лучше, и хуже».

«Сейчас поставлена задача производить собственные препараты, к тому же мы получаем препараты из разных регионов, и глобально на этот вопрос проблема не влияет. С увеличением среднего возраста населения количество ХНИЗ будет расти, как и потребность в лекарствах от них. Но вечным человека сделать нельзя, смертность все равно будет от тех же причин», — высказал мнение собеседник NEWS.ru.

Константин Хоманов же сослался на годовые отчеты Роспотребнадзора, в которых «лидирующие позиции в структуре смертей составляют именно хронические неинфекционные болезни». Что касается доступности лекарств, он отметил, что в РФ выпускают и свои дженерики, и закупают препараты в дружественных странах.

Ранее NEWS.ru писал, что, по данным аналитической компании DSM Group, по итогам первых семи месяцев 2023 года ассортимент импортных лекарств в российских аптеках сократился более чем на 20%. В Ассоциации независимых аптек выступают со схожими оценками: за январь — июль количество медикаментов из-за рубежа снизилось на 15–16%.

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В частности, значительно уменьшилось количество иностранных лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Помимо этого, директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий Центра имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан говорил о проблемах с доступностью препаратов для лечения рака.

«Ситуация с доступностью онкопрепаратов очень пестрая. В одних регионах есть все, в других — отсутствуют какие-то необходимые лекарства, в третьих — иная дефектура», — отмечал Масчан.

По его словам, это происходит из-за «сломанной логистики», которая нарушилась еще во времена пандемии COVID-19 и ухудшилась после 24 февраля 2022 года.

Директор НМИЦ эндокринологии Наталья Мокрышева сообщила, что из-за санкций осенью 2023-го снижались поставки в РФ средств непрерывного мониторинга глюкозы у пациентов с диабетом. В Минздраве проблему отрицали.

Как писали «Новые известия», летом 2023 года медучреждения получили документ от Минздрава с перечислением 196 наименований препаратов, которые исчезнут с российского рынка. Впоследствии ведомство свое письмо отозвало, говорилось в публикации.

Как застраховаться от хронических болезней

Как напоминает Семен Гальперин, главное — это поддержание здорового образа жизни, физическая активность и правильное питание. Константин Хоманов советует беречь здоровье с детства и уделять особое внимание сну, вакцинации, удовлетворительному психологическому климату в семье, заниматься физкультурой, адекватным закаливанием и периодически проходить диспансеризацию.

«Во взрослом и даже пожилом возрасте эти же советы, плюс, конечно, отсутствие вредных привычек. А если болезни все же выявлены, то регулярное посещение врача, чёткий приём препаратов и сохранение здорового образа жизни», — подчеркнул Хоманов.

Согласно исследованию гарвардских ученых «Влияние привычек, связанных со здоровьем», нужно соблюдать пять рекомендаций, чтобы значительно продлить жизнь:

регулярная физическая активность;

здоровое питание;

отсутствие лишнего веса;

отказ от курения;

умеренное потребление алкоголя.

Если женщины и мужчины начнут следовать этим правилам до 50 лет, они смогут прожить, соответственно, на 14 и 12 лет больше, чем если бы не придерживались их, прогнозируют исследователи.

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Как в России относятся к своему здоровью

По данным Росстата, в РФ в 2023-м только 9,1% жителей вели здоровый образ жизни (в 2022-м было вовсе 7,2%, а в 2019-м — 12%). Но почти каждый второй россиянин (45,5%), по данным Роспотребнадзора, нарушает правила ЗОЖ, в 2022 году доля мужчин, которые его не придерживались, выросла до 54,9% против 40,4% годом ранее.

Научный сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов предположил, что российские мужчины перестали вести ЗОЖ после начала спецоперации на Украине и, «возможно, даже в большей степени — после проведения мобилизации». С его мнением согласна профессор факультета экономических наук НИУ ВШЭ Марина Колосницына. Она считает, что такие события могли повлиять на потребление алкоголя и табака, ведь оно сильно взаимосвязано с общим уровнем стресса.

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