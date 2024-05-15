Минздрав РФ высказался о перечне «запрещенных водителям» лекарств Минздрав: список «запрещенных водителям» лекарств носит информационный характер

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Минздрав России в официальном Telegram-канале отреагировал на появление в Сети списка лекарств, за которые водителям якобы будет грозить конфискация машины. Ведомство подчеркнуло, что перечень, в который вошли, в том числе, средства от простуды и жаропонижающие, носит информационный характер.

Представленный список лекарственных препаратов не является проектом нормативного акта, а также не устанавливает какого-либо запрета или санкции за его нарушение. Действующее законодательство не содержит положений, которыми устанавливается определение соответствующего перечня, — говорится в публикации министерства.

В перечень вошли лекарства, содержащие седативные психотропные препараты, этиловый спирт, наркоанальгетики и другие подобные компоненты. В Минздраве РФ пояснили, что некоторые из препаратов действительно могут снижать скорость реакции или провоцировать сонливость. Поэтому водить машину после их приема не рекомендуется. Причем эти указания содержатся в инструкциях к лекарствам.

Пациенты нередко интересуются возможностью замены назначенного лекарства на аналог, однако такие действия не всегда могут дать положительный эффект, заявила ранее терапевт-эндокринолог Анастасия Квасова. По словам медика, в аналогах могут быть отличные от назначенного препарата составляющие. Даже если активное вещество одинаково, концентрация, дозировка и вспомогательные вещества могут различаться, что влияет на эффективность и безопасность лекарства.