«Могут и не помочь»: чем заменят импортные лекарства от рака и диабета в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последние два года в России перестали продавать ряд зарубежных лекарств, в том числе жизненно важных. Представители аптечных сетей и фармацевтической отрасли рассказали NEWS.ru, о каких препаратах идет речь и в чем проблема с их дженериками.

Почему иностранные лекарства исчезли из аптек

В последнее время в аптеках возникают проблемы с наличием некоторых торговых наименований, отметила в беседе с NEWS.ru директор Ассоциации независимых аптек и глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Кто-то уходит с рынка, кто-то перерегистрирует цены или регистрационные документы по причине внесения изменений, а некоторые испытывают трудности с логистикой. Случаи отказа иностранных компаний поставлять лекарства в Россию единичны. Они не связаны с политикой. Компании-производители в первую очередь нацелены на обеспечение потребностей внутреннего рынка страны», — подчеркнула Преснякова.

Есть ли дефицит лекарств от диабета

Автор профильного Telegram-канала кандидат фармацевтических наук Виктория Буева рассказала NEWS.ru, что в Россию не поставляют некоторые иностранные препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых.

Росздравнадзор ранее сообщал, что в ноябре 2022 года получил уведомление от Novo Nordisk, компании — производителя препарата «Оземпик» (действующее вещество семаглутид), который используют при лечении диабета. В нем говорилось о прекращении поставок препарата на территорию России. Отечественным компаниям была выдана лицензия на разработку двух дженериков, которые прошли государственную регистрацию. По словам Буевой, один из них уже доступен в аптеках.

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«Пока сложно сказать об эффективности запущенных в производство отечественных препаратов», — отметила собеседница NEWS.ru.

Также она напомнила: датская фармацевтическая компания Novo Nordisk объявила, что с 2024 года перестанет поставлять другой противодиабетический препарат — «Ребелсаса».

«Этим таблеткам нет аналогов. В отличие от инъекций, неинвазивный и мобильный способы приема препарата больше подходят некоторым пациентам», — отметила собеседница NEWS.ru.

По ее словам, датский производитель не сообщал о прекращении поставок инсулинов в Россию, однако фармацевты жалуются на дефицит этих лекарств.

Лекарства от кожных заболеваний и ВИЧ

По словам Виктории Буевой, также в аптеках бывает дефицит препарата с метилпреднизолоном. Финская компания Orion Pharma, которая производит это лекарство, ушла с российского рынка. Это средство применяется при лечении кожных заболеваний, болезней дыхательных путей, при ревматических расстройствах, аллергии, рассеянном склерозе и некоторых видах онкологии.

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По словам Буевой, лекарства других иностранных производителей, которые используются при лечении гепатита C и ВИЧ, тоже могут пропасть из аптек.

«С 2025 года также прекратятся поставки производимого американской компанией MSD препарата от гепатита С „Зепатир“, не имеющего аналогов в РФ. Помимо этого, MSD в 2024 году прекратит поставки антиретровирусного препарата „Исентресс“ для лечения ВИЧ. Как сообщается, это связано с уже реализованными на рынке отечественными аналогами по более выгодным ценам», — отмечает Буева.

Какие лекарства периодически пропадают из аптек и больниц

Также эксперт рассказала о жалобах пациентов, которые говорят, что им в последнее время трудно найти лекарство против эпилепсии «Фризиум». Ранее, по словам Буевой, перебои возникали и с другим противоэпилептическим средством «Суксилеп». На оба этих препарата недавно зарегистрировали дженерики, но купить их сложно, считает она.

По словам Буевой, фармацевты также сообщают о дефиците детских вакцин от кори, краснухи, паротита и полиомиелита.

В чем проблема с дженериками

Глава Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова напомнила, что препараты-дженерики подходят не всем пациентам и могут вызывать побочные реакции.

Виктория Буева добавила, что биопрепараты (созданные на основе биологического источника, например белков, крови или сахаров. — NEWS.ru), в отличие от низкомолекулярных синтетических соединений, «проблематичнее воспроизвести из-за более сложных технологических схем».

«Самым простым считается инсулин. Химические же дженерики можно считать „идентичными“, однако в зависимости от используемых компонентов и индивидуальных человеческих особенностей они могут восприниматься иначе, действовать менее эффективно или вызывать больше побочных реакций», — добавила собеседница NEWS.ru.

На какие дженерики жалуются пациенты

Как рассказал NEWS.ru врач и популяризатор доказательной медицины Лев Авербах, дженерики — «это лотерея» и они «могут помочь, а могут не помочь». По его словам, из-за замены оригинальных препаратов «страдают в основном тяжелые пациенты, нуждающиеся в специализированных лекарствах».

«Как правило, это онкология и гематология. Там лекарства редкие и дорогие, а дженерики на них выпускать невыгодно. При орфанных (редких. — NEWS.ru) заболеваниях они используются в крайних случаях — производители не заинтересованы запускать массовое производство нового наименования для узкой группы потребителей», — отметил Авербах.

Онколог доктор медицинских наук Максим Рыков отмечал, что у дженериков, которые применяют при лечении раковых больных, «значительно больше „побочки“».

«Во всем мире в онкологии применяют только оригинальные препараты. Будет ли эффективность у протокола лечения с дженериком? Не уверен. Особенно учитывая, что у препаратов, которые применяют в онкологии, очень высокий уровень токсичности. Особенно это критично для детской онкологии. К примеру, когда оригинальный препарат „Винкристин“ заменили на отечественный дженерик, пациенты начали жаловаться: он переносится намного тяжелее», — пояснил Рыков.

Некоторые больные сахарным диабетом говорят о лучшей переносимости импортных лекарств, однако они вынуждены начать принимать отечественные заменители.

«Мне изначально был прописан препарат „НовоРапид“ (датский инсулин), но меня без согласования перевели на отечественный аналог от „Герофарма“, который объективно хуже для меня. И очень сложно потом было через суды, через госпитализацию доказывать, что мне подходит только „НовоРапид“», — рассказывала исполнительный директор Фонда борьбы с диабетом Людмила Бауэр.

У всех ли лекарств есть дженерики

Как объясняет NEWS.ru Лев Авербах, производство дженериков не требует проведения исследований их эффективности и безопасности. Помимо такого же действующего вещества, которое надо закупить или произвести, нужны и другие компоненты. По мнению медика, производители не всегда могут повторить соотношение вспомогательных ингредиентов в дженериках в тех же пропорциях, как и в оригинальном препарате.

«У некоторых препаратов и вовсе нет дженериков из-за того, что сроки патентов не вышли. Примерно так было с „Оземпиком“, который еще год назад перестали поставлять в Россию. В итоге правительство РФ поручило выпускать дженерик „Оземпика“, но как он будет работать, пока говорить рано», — добавил Лев Авербах.

Он считает, что оригинальные препараты всегда лучше, чем дженерики, но указывает на их высокую стоимость.

«В аптеках люди предпочитают покупать более дешевые лекарства, поэтому оригиналы часто перестают заказывать», — добавил собеседник NEWS.ru.

В конце 2022 года профильное издание Vademecum и соцсеть «Врачи РФ» провели опрос среди медработников, который показал, что 82% респондентов больше доверяют оригинальным препаратам, чем их копиям. По мнению специалистов, у первых обширная доказательная база, меньше побочных эффектов, более длительный опыт использования.

Почти две трети врачей (60,7%) не хотят переводить пациентов с оригинальных лекарств, но делают это при необходимости или в случаях, когда у больного проблемы с деньгами.

Правда ли, что перекись водорода исчезнет из аптек

Более года назад Минздрав РФ составил список из 97 препаратов, которые могут исчезнуть из аптек и торговых сетей. В него попали, в частности, йод, перекись водорода, парацетамол, активированный уголь, аспирин и другие популярные средства. В конце 2023 года в список добавили еще 58 наименований лекарств.

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Эксперты объясняли это проблемами с логистикой и ажиотажным спросом на фоне санкций. Как писал NEWS.ru, после 24 февраля 2022 года в аптеках стали периодически пропадать те или иные наименования, власти говорили о необходимости «лекарственного суверенитета».

На этом фоне в 2023 году на 7% (до 864,3 млрд рублей против 929,4 млрд в 2022-м) сократились бюджетные расходы на закупку лекарств, свидетельствуют данные аналитической компании Headway Company, которые обнародовал РБК. Речь идет о препаратах, закупаемых федеральными и региональными госзаказчиками, например для обеспечения терапией льготников, людей с различными тяжелыми заболеваниями, а также пациентов в больницах. Сильнее всего, по данным аналитиков, в 2023 году сократились объемы федеральных закупок лекарств для пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Одной из причин сокращения денежного объема закупок мог стать уход с рынка ряда оригинальных иностранных препаратов, отмечают в Headway Company. В качестве примера компания привела ситуацию с препаратом «Метипред» финского производителя Orion Pharma. В 2021 году на его долю приходилось 92,4% натурального объема российского рынка метилпреднизолона. Аналоги «Метипреда» выпускались в небольшом объеме, поэтому из-за исчезновения оригинального лекарства в 2023-м не состоялось 60% всех объявленных тендеров.

В Минздраве РФ отрицают сокращение финансирования госзакупок. По данным ведомства, в 2023 году на поставку лекарств по госконтрактам было потрачено на 36 млрд рублей больше, чем в 2022-м.

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